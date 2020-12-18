«تنظيم الاتصالات» تحذّر من ثغرات برمجية

المصدر: (أبوظبي – صبري صقر )

حذّرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، من ثغرات أمنية خطيرة في برامج ومنتجات شهيرة عدة، قد تسمح بتنفيذ أوامر برمجية ضارة أو هجمات إلكترونية.

وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة، في سلسلة تحذيرات أمنية أمس، إن «في إم وير»، أطلقت تحديثاً يهدف إلى إغلاق ثغرة أمنية، قد تسمح للقراصنة والمحترفين، وتمنحهم صلاحيات للدخول إلى الملفات، وإحداث تغيرات بها، أو تنفيذ أوامر برمجية خبيثة.

ونصحت المستخدمين ومسؤولي تقنية المعلومات، بتثبيت أصدار 3.5.1، الذي يتضمن إصلاحات للثغرة الأمنية المذكورة.

كما أطلقت «تريند مايكرو»، تحديثاً أمنياً، لكي تتمكن من إغلاق ثغرات أمنية، قد تؤدى إلى هجمات وتزوير طلبات، أو حقن برمجيات خبيثة، أو تجاوز الصلاحيات الممنوحة عبر مواقع xss.

ونصحت المستخدمين ومسؤولي تقنية المعلومات، بتثبيت النسخة 6.5sp2cpb1919 من iwsva، والذي يتضمن إصلاحاً للثغرات الأمنية المذكورة.

وتواصل الجهات الرقابية في الدولة، تحذيراتها من هجمات إلكترونية، بهدف السطو على المعلومات والبيانات لطلب الفدية، أو بغرض التخريب، حيث تصدت ومنعت الهيئة نحو 743 ألفاً و345 محاولة وهجمة سيبرانية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، بعدما تزايدت في الآونة الأخيرة، محاولات النصب والتصيد والاحتيال، بسبب أزمة جائحة «كورونا».

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