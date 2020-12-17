«آيرون ماونتن» توسّع برنامج «كلين ستارت» في الإمارات للعودة بأمان إلى المكاتب

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «آيرون ماونتن انكوربوريتد»، شركة خدمات حفظ وإدارة المعلومات، وتمكين التحول الرقمي، عن توسيع برنامج «كلين ستارت Clean Start»، في الإمارات العربية المتحدة.

وقد تم تصميم برنامج «كلين ستارت»، التابع لشركة «آيرون ماونتن»، لمساعدة الشركات في تحسين عقاراتها الحالية، وزيادة توافرها للاستخدامات الإنتاجية، بالإضافة إلى المساعدة في تسهيل التعقيدات المرافقة لعمليات الاستحواذ والدمج والتصرف في العقارات. ويلعب برنامج «كلين ستارت»، دوراً رئيساً في دعم جهود تطوير أماكن العمل.

وتم توسيع برنامج «كلين ستارت»، الذي انطلق للمرة الأولى في أمريكا الشمالية في عام 2019، في الإمارات العربية المتحدة، استجابةً لوباء «كوفيد 19»، الأمر الذي أجبر الشركات على إعادة النظر في كيفية استخدام المساحات المكتبية، وكيفية توفير مساحة شخصية أكبر للموظفين، دون زيادة البصمة العقارية.

ويتمتع برنامج «Clean Start» بالمرونة اللازمة، كي يناسب الاحتياجات الفريدة لكل عمل تجاري. ويتم تزويد كل عميل بمندوب خاص لبرنامج «Clean Start»، التابع لشركة «آيرون ماونتن»، والذي سيعمل لتزويد العملاء بالبرنامج، عبر ثلاث خطوات سهلة، هي كالآتي:

1ــ تقييم الأداء: حيث يجري مندوب «آيرون ماونتن» جولة في الموقع، أو جولة افتراضية، تشمل مواقع الأعمال التجارية، والمسوحات من أجل إدخال التحسينات عليها.

2ــ تقدير الأهداف: يتلقى العميل ملخصاً عن التحسينات المقترحة لاستعراضها ومناقشتها داخلياً.

3ــ التفعيل: يقوم مندوب شركة «آيرون ماونتن»، بوضع خطة لأفضل الممارسات للمتابعة والتنفيذ ضمن الإدارات، لإخلاء المساحات المكتبية والتحويل المؤسسي.

كما تم تصميم برنامج «Clean Start»، للتعامل مع مجموعة متنوعة من التغييرات المكتبية، بما في ذلك الإغلاقات أو نسب الإشغال في مساحات جديدة، بما في ذلك التحركات في المقر الرئيس، أو إعادة تشكيل مساحات موجودة. وستقوم شركة «آيرون ماونتن»، بإدارة عملية التحويل من البداية إلى النهاية، وتقديم الخدمات لتسهيل عمليات التبرع، أو التخلص الآمن من المواد أو المعدات غير الضرورية، والتخزين المؤقت أو الدائم لكل شيء آخر.

كما ستلجأ شركة «آيرون ماونتن»، إلى تقييم إجراءات كل عميل، وتقديم المشورة بشأن أفضل الطرق لإعادة تصميم انسيابية سير الأعمال، والتحول نحو اعتماد المزيد من أساليب العمل الرقمية.

وقال سينكر أوزيلفاشي نائب الرئيس للأسواق الناشئة، المدير العام لشركة «آيرون ماونتن» في الإمارات العربية المتحدة وتركيا: «يشكل استئناف الشركات في الإمارات العربية المتحدة، العمل من مكاتبها، فرصة مثالية لاستغلال الوقت، بهدف تقييم أماكن عملها، وإحداث تغيير إيجابي دائم في بيئة العمل. ويساعد برنامج «Clean Start»، الشركات على العودة إلى مكاتبها بطريقة آمنة ومسؤولة، مع تطوير العمليات، وتحسين إدارة المعلومات، وتقليص النفقات غير الضرورية».

وسيتمكن العملاء المشاركون في برنامج «Clean Start»، من:

• تقليص حجم المساحات المكتبية باهظة الثمن، المخصصة للأنشطة غير الإنتاجية، التي يمكن أن تؤخر الحاجة إلى التوسع، أو توفير فرصة للتقلص.

• إعادة توظيف المكاتب وغرف المؤتمرات، إلى بدائل ذات قيمة أعلى.

• استعادة المساحات المكتبية التي تم احتلالها بالمحفوظات ومواد الموسمية ومواد التسويق والأثاث الفائض.

• استرجاع الرفوف وخزائن حفظ الملفات، ومساحات التخزين المليئة بأصول تكنولوجيا معلومات قديمة، بالإضافة إلى الأثاث ومعدات المكاتب غير الضرورية.

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