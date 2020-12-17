458.68 مليون درهم مبيعات عزيزي للتطوير العقاري بالربع الأخير 2020

المصدر: دبي- البيان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، عن تحقيق زيادة كبيرة في الطلب على وحدات التجزئة عبر مشاريعها في الربع الأخير من العام الجاري 2020، رغم التحديات التي يواجهها قطاع العقارات نتيجة انتشار الوباء. وبلغ إجمالي الوحدات المباعة حتى الآن 315 وحدة.

وشهد ريفيرا، المشروع الراقي المستوحى من النمط الفرنسي المتوسطي الواقع في قلب دبي، أعلى مستوى للمبيعات بأكثر من 200 وحدة عبر مرحلتيه الأولى والثانية. وتم في الفرجان بيع 36 وحدة، بينما توزع باقي العدد من الوحدات المباعة على كل من أفينيو، المشروع الذي أطلقته عزيزي حديثًا بمدينة محمد بن راشد، و «كريك فيوز» و«عالية»، وهي من المشاريع المعاصرة للمطور في مدينة دبي الطبية، الوجهة التي تمثل معيارًا جديدًا للراحة والخصائص العملية والحداثة، إضافة إلى مشروع «مينا» المزود بشاطئ خاص في نخلة جميرا ذائعة الصيت.

وقال نعمه خوجاسته، المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في عزيزي للتطوير العقاري: «يسعدنا تحقيق النمو الكبير في مبيعات وحدات التجزئة، حيث تم بيع ما يزيد على 45%، أي ما يقرب من النصف، من أصل 700 وحدة للتجزئة كانت متاحة للبيع لدينا. لقد كان 2020 عامًا غير عادي بالنسبة إلينا جميعًا، وأثرت التحديات التي حملها معه على معظم الصناعات في جميع أنحاء العالم، وخاصة القطاع العقاري. ومع ذلك، نلاحظ عودة المعنويات إلى السوق لتبلغ مستويات ما قبل الوباء. ويبدو واضحًا أن مشاريعنا تلبي تطلعات المستثمرين بل وتتجاوزها، وتعد من بين أفضل الخيارات المتاحة لمساحات التجزئة على مستوى الإمارات».

وفي حديثه عن المستقبل، أضاف: «إن قيادة الإمارات تظهر نهجًا حكيمًا يعكس الخصائص الفريدة التي تتمتع بها الدولة في هذا الوضع العالمي الحالي غير المسبوق، فضلاً عن تحقيقها العديد من الإنجازات الأخرى على مدار العام، لتكون بمثابة مصدر إلهام استثنائيًا لنا جميعًا. وعلى ضوء الأخبار المتعلقة بوصول اللقاح الآن، وتخفيف القيود المفروضة على الحركة، يكون من المهم فهم قيمة التفاعلات الشخصية التقليدية، وستظل العامل الأساسي لنجاح العديد من أنشطة التجزئة».

وكانت عزيزي قد لجأت إلى دمج وحدات التجزئة في مجمعاتها وأبراجها الرئيسية، لإضافة مرافق الترفيه والتسوق والمطاعم، وخلق مساحات اجتماعية حيوية، وتعزيز الإمكانات القوية أمام تلك الأعمال لتحقيق الأرباح، ضمن العديد من الخطوات التي قام بها المطور لضمان جاذبية ونجاح الشركات التي ستشغل هذه المساحات. ومن ذلك على سبيل المثال، توفير المساحات الواسعة لمواقف السيارات، وظهورها المتميز بسبب الطرق الكبيرة والممرات العريضة وحركة المرور الكثيفة، والربط الاستثنائي مع أكبر الطرق السريعة في دبي.

وتعتبر وحدات التجزئة في بوليفارد عزيزي ريفيرا الممتد على طول 1.6 كيلومتر، وممر القناة بطول 2.6 كيلومتر استثمارًا ذكيًا فريدًا، لأن المجمع يضم أكثر من 16.000 عائلة، ومن المتوقع أن يستقبل أعدادًا كبيرة من الزوار كوجهة جذابة مهمة.

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