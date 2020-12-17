الإمارات لتعليم قيادة السيارات تسمح للأجانب بتملك 49% من رأسمالها

المصدر: البيان الإلكتروني

قال مكتب أبوظبي الإعلامي إن شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات أعلنت السماح للمستثمرين الأجانب بتملك 49 بالمئة من رأسمالها، وذلك في تغريدة على الحساب الرسمي للمكتب على تويتر.

وأكد خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على فتح الباب للمستثمرين الأجانب لتملك 49% من رأسمالها، ما يرفع جاذبية وتنافسية الأسهم ويعود بالفائدة على المساهمين الحاليين والمستقبليين.

وأتاحت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات التملك للمستثمرين الأجانب، في أعقاب نتائج الربع الثالث 2020 والتي أظهرت تحقيق 102 مليون درهم صافي أرباح، فيما بلغت حقوق الملكية 717 مليون درهم، وارتفعت القيمة السوقية إلى 1.1 مليار درهم.

وقامت ثلاث شركات مدرجة في سوق ابوظبي للأوراق المالية خلال شهر يوليو 2020 بزيادة نسبة التملك الأجنبي إلى 49% وواحدة أخرى إلى 40% ما يعني أن 58 شركة مدرجة في السوق أبوظبي للأوراق المالية متاحة حالياً للمستثمرين الأجانب بما يعادل 83% من عدد الشركات.

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