طيران الإمارات "ناقلة العام" في "جوائز أفييشن بيزنس"

المصدر: وام

نالت طيران الإمارات جائزة "ناقلة العام" ضمن "جوائز أفييشن بيزنس" 2020 بفضل مرونتها وسرعة تحركها ومبتكراتها في مواجهة الجائحة وريادتها في مبادراتها لتعزيز الثقة بالسفر جوا والعمل على تحقيق راحة ورفاه العملاء.

كما جرت الإشادة بطيران الإمارات بفضل نهجها الذي يركز على العملاء والاستخدام الأمثل لأسطولها لجني الإيرادات وتحقيق التوازن بين ضوابط العمل والبروتوكولات الجديدة للصحة والسلامة مع المحافظة على تجربة الركاب الرائدة.

وشمل التكريم خلال حفل الجوائز السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات الذي نال جائزة "إنجاز العمر Lifetime Achievement" بفضل مساهماته في صناعة الطيران على مدار مسيرته المهنية.

وكان السير تيم كلارك قد حصل أيضاً في نوفمبر الماضي على جائزة "إنجاز العمر" من مجلة "غلف بيزنس" تقديراً لتفانيه والتزامه نحو طيران الإمارات ودوره المحوري في تطوير تجربة الطيران.

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