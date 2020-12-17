ويسترن إنترناشونال تنتقل إلى منصة «ساب» لدعم قطاع التجزئة بالمنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

نجحت كلاود بوكس تكنولوجيز، أحد أبرز مزودي حلول البنية التحتية لتقنية المعلومات في الشرق الأوسط، في تنفيذ طبقة متينة من المعدات التي تستخدم في تشغيل نظام SAP المحدّث لتخطيط الموارد المؤسسية من مجموعة ويسترن إنترناشونال ـ وهي مجموعة تدير أعمالاً متنوعة وتتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. ويدعم هذا التكامل النمو الهائل للأعمال التي تعتمد على البيانات بشكل أساسي، ويسمح بتلبية العديد من متطلبات العمليات وأداء الأعمال.

يذكر أن ويسترن انترناشونال تمتلك وتدير عدداً من العلامات التجارية المعروفة، ومنها GEEPAS ونستو ورويال فورد وغيرها الكثير، إذ تركّز الشركة بشكل أساسي على تجارة التجزئة ويعمل لديها أكثر من 12,500 موظف. شهدت الأعوام السابقة نمواً سريعاً، مما دفع الشركة إلى إعادة تقييم استراتيجيتها لتقنية المعلومات بهدف تزويد كل إدارة بالدعم التقني اللازم لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة. كما أجرت تحليلاً أولياً لمتطلبات الأجهزة والمعدات اللازمة لدعم الانتقال إلى أحدث منصات SAP، بهدف ضمان الإدارة الفعالة للكميات الضخمة من البيانات وتحليلها واستخدامها بشكل يناسب احتياجات الأعمال ـ وبخاصة إدارة التعاملات وإعداد التقارير.

وتم اختيار كلاود بوكس تكنولوجيز لتزويد الحلول، وذلك بفضل عملها مع أكثر من 900 مستخدم لحلول SAP ومجموعة من أجهزة 6 TB RAM SAP S4 HANA عالية التوفر، والتي تتبع أدق توجيهات SAP الصارمة فيما تحمل الشركة اعتماد SAP كمزود معتمد للأجهزة. وقدمت الشركة أجهزة PowerEdge R840 لتشغيل قاعدة بيانات SAP، إلى جانب البنية التحتية PowerEdge MX7000 لتشغيل تطبيقات الشركة في بيئة افتراضية بالكامل. وتسنّى تنفيذ العمل باتباع نهج المزوّد الواحد، حيث كانت شركة ديل واحدة من الأسماء التي تحقق الجدوى الأعلى والقدرة على تلبية المتطلبات المرتفعة لقوة العمل.

وقال يونس تشانغوت، المدير الفني لـSAP لدى ويسترن إنترناشونال: «نحن في غاية الفخر بأن نكون جزءاً من أكبر مشروع انتقال تقنية بالمنطقة من خلال تحويل نظام SAP ECC إلى S4 HANA 1909. تمكّنا من إنجاز الانتقال الكامل بفضل الدعم الهائل الذي حصلنا عليها من شركائنا التقنيين في كل من SAP وكلاود بوكس تكنولوجيز، وبفضل فهمهم الدقيق لحاجتنا للاطلاع على أحدث البيانات بشكل فوري لمساعدتنا في عمليات الشراء والتدفق النقدي والقدرة الشرائية وأنماط سلوك العملاء وغيرها. كما تتيح لنا عملية جمع وتحليل البيانات بدقة وسرعة اتخاذ القرارات الذكية والاستباقية التي تساعد في تنمية أعمالنا».

بدوره قال أفيناش غوج، مدير ممارسات البنية التحتية في كلاود بوكس تكنولوجيز: «تعدّ بنية إعداد التقارير واحدة من أدقّ الجوانب المهمة في أعمال التجزئة لدى ويسترن إنترناشونال، فهي تساعدهم على التخطيط والإعداد والعمل على تحقيق أهدافهم طويلة وقصيرة الأمد. وكان لفهمنا الدقيق لحاجتهم إلى تعبئة وإرسال آلاف التقارير إلى عدة إدارات دور بالغ الأهمية في تحقيق أهدافهم الحالية لتقنية المعلومات، إذ تسمح هيكلية قاعدة البيانات الجديدة إعداد التقارير خلال دقائق، بدلاً من التقارير التي كانت تستغرق ساعات أو أياماً في السابق. كما أننا واثقون من أن أجهزة ديل هي الخيار الأمثل لتحقيق متطلباتهم التقنية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز