3.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 3.2 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 931 مبايعة بقيمة 1.81 مليار درهم، منها 74 مبايعة للأراضي بقيمة 296.96 مليون درهم و857 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.51 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وثالثة في الحبية السادسة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 75 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 137 مبايعة بقيمة 207 ملايين درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 90 مبايعة بقيمة 261 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 79 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.28 مليار درهم منها 56 رهنا لأراض بقيمة 487.69 مليون درهم و252 رهنا لفلل وشقق بقيمة 787.73 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة سيح شعيب 1 بقيمة 165 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 160 مليون درهم.

اما الهبات فقد شهدت تسجيل 70 هبة بقيمة 176.8 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مردف بقيمة 27 مليون درهم وأخرى في منطقة سيح شعيب 4 بقيمة 25 مليون درهم.

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