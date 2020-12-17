"أرابتك" تقدم طلب إشهار إفلاسها إلى المحكمة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن تقدمها للمحكمة بطلب إشهار إفلاسها وبعض من شركاتها التابعة وتصفية أموالها.

وأضافت الشركة اليوم الخميس في افصاح أرسلته إلى سوق دبي المالي، أن القرار جاء وفقاً لقراري الجمعية العمومية بتاريخ 30 سبتمبر و30 نوفمبر 2020، ووفقاً لقرارات مجلس الإدارة.

كانت الجمعية العمومية للشركة قررت في 30 نوفمبر 2020، الاستمرار في عملية تصفية الشركة والمضي قدماً في طلب إعلان إفلاسها رسمياً.

وقد تم التوصل لهذا القرار بعد انقضاء فترة شهرين من المباحثات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بناء على القرار الذي اتخذه المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 30 سبتمبر 2020.

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