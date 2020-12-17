حاتم دويدار رئيساً تنفيذياً لـ «اتصالات»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

عينت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، حاتم دويدار في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، اعتباراً من أمس. وأوضحت المجموعة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن دويدار كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، منذ 20 مايو 2020. وانضم دويدار إلى مجموعة اتصالات في سبتمبر 2015، رئيساً تنفيذياً للعمليات، وفي مارس 2016، تم تعيينه رئيساً تنفيذياً للعمليات الدولية، وفي مايو الماضي، تم تعيينه رئيساً تنفيذياً بالإنابة للمجموعة، كما يشغل دويدار عضوية مجالس الإدارة في كل من اتصالات المغرب، وشركة الاتصالات الباكستانية المحدودة، وشركة اتصالات مصر.

وقبل انضمامه لمجموعة اتصالات، شغل حاتم دويدار منصب رئيس مجلس إدارة فودافون مصر، وكبير المستشارين لمجموعة فودافون، وانضم إلى شركة فودافون مصر عام 1999، حيث شغل منصب مدير عام قطاع التسويق، ثم تم اختياره رئيساً تنفيذياً لـ «فودافون مصر» من 2004 حتى 2014، وقد حصل على درجة البكالوريوس في الاتصالات والهندسة الإلكترونية من جامعة القاهرة.

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