«ميسا» يتحدث ١٠ لغات في الإمارات

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

شهدت دبي، أمس، إطلاق روبوت العائلة الاجتماعي «ميسا»، من إنتاج شركة «ميسا روبتيكس»، ومقرها ولاية ديلاوير الأمريكية، وعقدت الشركة اتفاق شراكة مع مجموعة «ايروس» الإماراتية لتسويقه في أسواق الدولة، والروبوت مزود بمجموعة من أجهزة الاستشعار عالية التقنية وشاشة AI و IPS مصممة بالذكاء الاصطناعي ويستجيب «ميسا» عندما تناديه باسمه «هاي ميسا»، لأنه مصمم بشكل فريد للتعامل مع كل شيء تقريباً، وهو الأول من نوعه، مما يجعله إضافة مثالية لأي أسرة لأنه مصمم بشكل فريد من أجل تعامل مع كل شيء تقريباً، وهذا يشمل اللعب وتعليم الأطفال والتعامل مع الجدول والمهام اليومية بسهولة، ويعمل مساعداً شخصياً، ولمراقبة أعمال المنزل ودعم ورعاية المسنين وأصحاب الهمم، والروبوت متعدد اللغات يفهم 10 لغات: الفرنسية والإنجليزية والهولندية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية والماندرين واليابانية والكورية، ويعمل فريق «ميسا روبتيكس» على إضافة اللغتين العربية والعبرية وسيكون نفس الشيء متاحاً لجميع العملاء بحلول النصف الأول من عام 2021، كما سيتمكن العملاء الذين يتلقون الدفعة الأولى من «ميسا» من الوصول إلى لغات جديدة من خلال تحديث برنامجه.

وقال ديباك باتيا، الشريك والمؤسس لشركة «ميسا روبتيكس»: نريد تحسين جودة الحياة باستخدام منتجات الروبوتات والأتمتة الميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام. والروبوت «ميسا» هو الرفيق المثالي للأفراد والعائلات والأطفال، لقد صمم فريق الروبوتات لدينا الروبوت، مما يجعله قادراً على الاندماج مع عائلتك كصديق بشكل فريد.

وقال ديباك باباني، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، مجموعة إيروس: نتوقع أن يكون الطلب على الروبوت كبيراً خلال الفترة المقبلة، حيث شهدنا طلباً مسبقاً عليه منذ الإعلان عنه سبتمبر الماضي ونتوقع بيع 8000 وحدة خلال العام المقبل، ونحن متحمسون للشراكة مع «ميسا روبتيكس» لإطلاق الروبوت الفريد للمستهلك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز