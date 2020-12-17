دبي الأولى إقليمياً في تنافسية وجهات المؤتمرات 2020

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلّت دبي في المركز الأول إقليمياً والمركز 35 عالمياً ضمن أكثر الوجهات في مؤشر تنافسية وجهات المؤتمرات الدولية 2020 الذي أطلقته شركة GainingEdge أمس متقدمة عن مركزها السابق 39 في 2019 متفوقة على دلهي وموسكو واستكهولم ودبلن ولشبونة.

وحازت دبي 100 درجة في سهولة الربط الجوي، وفي مرافق المؤتمرات 138 درجة من 200.

ومؤشر الوجهة التنافسية في 2018، وهو أداة مبتكرة لوضع العلامات التجارية تصنف المدن بناءً على قوتها التأثرية لجذب المؤتمرات الدولية. يبدأ المؤشر بقائمة أفضل 100 وجهة من اتحاد المعارض والمؤتمرات (بناءً على نتائج السنوات الثلاث الماضية) مع الأخذ في الاعتبار العوامل الرئيسية التي يبحث عنها المنظمون عند اختيار وجهة مضيفة وتقييم هذه العوامل فيما يتعلق بأهميتها النسبية. وتصدّرت المؤشر كل من باريس وسنغافورة ونيويورك وبرشلونة وطوكيو.

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