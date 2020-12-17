«بِتكوين» تخترق 20 ألف دولار للمرة الأولى

المصدر: (لندن – رويترز)

كسرت بِتكوين حاجز 20 ألف دولار للمرة الأولى أمس مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق وقفزت العملة المشفرة 4.5 % إلى 20 ألفاً و440 دولاراً لتبلغ مكاسبها أكثر من 170 % هذا العام مدعومة بطلب مستثمرين كبار تجتذبهم فرص الكسب السريع وما يتردد عن مقاومة العملة للتضخم وتوقعات أن تصبح أداة دفع رائجة.

وشهدت موجة صعود بِتكوين تدفقاً ضخماً للعملة إلى أمريكا الشمالية من شرق آسيا يغذيه تهافت مستثمرين أمريكيين كانت بواعث قلق رقابية تثنيهم من قبل.ويتزامن الصعود مع تراجع الذهب في الأشهر الأخيرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز