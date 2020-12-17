«الرمز» تنفّذ أول إقراض واقتراض للأوراق المالية في سوق دبي

المصدر: ( دبي - البيان)

أعلنت شركة دبي للمقاصة، إحدى الشركات التابعة لسوق دبي المالي، أن «الرمز كابيتال» التابعة لشركة الرمز، نفذت أول صفقة إقراض واقتراض للأوراق المالية، لتسوية صفقة في صناعة السوق. وتعد هذه الصفقة، هي أول صفقة متكاملة تتم باستخدام تسهيل إقراض واقتراض الأوراق المالية للتسوية في سوق دبي المالي.

ويتيح إقراض واقتراض الأوراق المالية للمستثمرين، تعزيز العوائد على استثماراتهم طويلة الأجل، عن طريق إقراض أوراقهم المالية مقابل رسوم سنوية، مع الاحتفاظ بجميع حقوق التملك. كما يسهل البيع على المكشوف المغطى في سوق دبي المالي، ما يتيح للمستثمرين التحوط على محافظهم.

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