990 مليار ريال إنفاق ميزانية السعودية 2021

المصدر: (الرياض - د ب أ)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية المملكة جعلت أولويتها صحة المواطنين والمقيمين، وتضمنت مزيداً من الأمور التي تهم المواطن، سواء بزيادة النفقات على الصحة، أو خلق المزيد من الوظائف.

وصدرت أمس أرقام ميزانية السعودية للعام الجديد 2021، عند إيرادات 849 مليار ريال، مقابل إنفاق هو 990 مليار ريال ما يعني أن العجز المتوقع تسجيله العام المقبل هو 141 مليار ريال، وهذا يعني أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي في ميزانية 2021 ستبلغ 4.9 %، وسيبلغ إجمالي الدين العام المتوقع في 2021 نحو 937 مليار ريال. وفي تصريحات لقناة «العربية»، تحدث الجدعان عن استراتيجية الدين وسد العجز.

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