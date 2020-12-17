«دبي للذهب والسلع» أفضل بورصة في المنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

حصلت بورصة دبي للذهب والسلع، البورصة الأكبر والأكثر تنوعاً في مجال تداول السلع والمشتقات في الشرق الأوسط، على جائزة «أفضل بورصة» من خلال ترشحها في قائمة جوائز «إف أو دبليو جلوبال إنفستور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020» السنوية، وذلك للعام الثالث على التوالي.

جاء فوز بورصة دبي للذهب والسلع بجائزة «أفضل بورصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تقديراً لأدائها المتميز، والأرقام القياسية الجديدة التي سجلتها في أحجام التداول، ونمو القيمة الاسمية ومعدلات الاهتمام المفتوح خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وخلال هذه الفترة، تداولت البورصة 20 مليون عقد بقيمة اسمية تجاوزت 826 مليار دولار، وتمت تسويتها من قبل شركة دبي لمقاصة السلع؛ وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبورصة دبي للذهب والسلع.

وتبلغ القيم الاسمية لتداولات بورصة دبي للذهب والسلع بين 1.5 إلى 4 مليارات دولار يومياً، ضمن أربع فئات رئيسية للأصول هي العملات الأجنبية، والأسهم، والهيدروكربونات، والمعادن.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي: تغمرنا السعادة لفوزنا بهذه الجائزة للعام الثالث على التوالي، والتي تصادف أيضاً احتفالنا بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيس بورصة دبي للذهب. شرفٌ كبير أن نحظى بهذا التكريم الذي يعترف بأدائنا المتميز خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. ومع أن 2020 اختلف كثيراً عن بقية الأعوام، إلا أنه عزّز التزامنا بتقديم حزمة منتجات ساعدت الأعضاء والمشاركين في السوق في تحسين فعالية إدارة المخاطر التي واجهتهم.

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