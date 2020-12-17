غرفة الفجيرة تنظم مؤتمر التعاون الاقتصادي العربي الأوروبي

المصدر: (الفجيرة - وام)

تنظم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة مؤتمر التعاون الاقتصادي العربي الأوروبي 2021 بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة والغرفة العربية الألمانية وذلك بالتزامن مع إكسبو دبي.

أعلن ذلك الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال استقباله في مكتبه بمقر الغرفة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد الغرف بالدولة حيث أطلعه على الترتيبات التي تجريها الغرفة لتنظيم المؤتمر، بحضور كل من خالد خلفان الكعبي، أمين الصندوق وسيف علي سيف العطر عضو مجلس الإدارة، وسلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة.

وقال الشيخ سعيد الشرقي إن المؤتمر يأتي في إطار دعم وتعزيز العلاقات بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي في المجالات كافة ولا سيما الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات والخبرات التقنية لدول الاتحاد في استغلال الموارد التي تزخر بها المنطقة العربية وتعدادها السكاني، ما يجعلها سوقاً جاذبة تعود بالنفع لمصلحة الجانبين.

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