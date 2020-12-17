منصور بن محمد يفتتح صالة للمركز الميكانيكي للخليج العربي

المصدر: دبي- البيان

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، صالة عرض وخدمة المركز الميكانيكي للخليج العربي، في دبي موتور سيتي، الذي يمتد على مساحة تزيد على 300 ألف قدم مربعة، ويعتبر أول وكالة سيارات في دبي موتور سيتي.

وقام سموه بجولة في صالة العرض ومركز الخدمة المتكامل، الذي صمم للتركيز على خدمة العميل، حيث يتميز بمساحات مخصصة لكل من بي إم دبليو، وميني، وبي إم دبليو موتوراد، وبي إم دبليو آي، وبي إم دبليو إم، وميني نيكست، وBMW Premium Selection.

واطلع سموه على كافة الخدمات التي تقدم للعملاء في مجال السيارات ضمن المركز، بصفته المورد الحصري لسيارات مجموعة بي إم دبليو، ودراجات موتوراد في دبي والشارقة والمناطق الشمالية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، افتتح في عام 1996، صالة العرض الأصلية للمركز الميكانيكي للخليج العربي، في مقره الواقع على شارع الشيخ زايد في دبي. ويضم المركز الميكانيكي للخليج العربي، عشرات مراكز الخدمة والبيع في دبي والشارقة والمناطق الشمالية.

وتشمل صالات عرض بي إم دبليو، وصالات خاصة بــ «ميني»، وصالة عرض لعلامة رولزرويس، ومنشآت لبيع السيارات المستعملة المعتمدة، بموجب برنامج BMW Premium Selection، وصالة عرض لدراجات موتوراد وبوتيك رولز-رويس في سيتي ووك، أما مراكز الخدمة، فتضم مراكز لتصليح السيارات، وسبع ورش عمل، ومستودعين للسيارات، إضافة إلى المركز المتطور الوحيد المخصّص لخدمات ما بعد البيع لرولزرويس.

تصميم مبتكر

ويتميز الفرع الجديد للمركز، بتصميم مبتكر، ومساحة داخلية للمعرض، توفر للمتعاملين بيئة خاصة، يتميز بها المركز الميكانيكي للخليج العربي، وتجسد رؤيتها الإبداعية في عالم السيارات.

كما ينظم المركز، الذي قدم على مدار أكثر من 44 سنة، منتجات وخدمات متميزة، سلسلة من الأنشطة التسويقية، وفعاليات تؤكد على إيمانه بأهمية الموقع الجغرافي الحيوي لمدينة دبي، كوجهة عالمية مميزة للاستثمار والأعمال، وعلى المكانة التي تتمتع بها الإمارة، كمحفز لصناعة السيارات، تضع في متناول مطوريها فرصاً لا متناهية في هذا المجال.

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