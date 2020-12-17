انطلاق قمة «إسرا دبي» لبحث فرص الأعمال

المصدر: (دبي- البيان)

انطلقت أمس، فعاليات قمة «إسرا دبي»، في دبي، في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال الإسرائيليين من مختلف القطاعات التي تشمل العقارات، التكنولوجيا المتقدمة والصحة. كما شارك بالحضور أيضاً، رجال أعمال فرنسيون، كمتحدثين رئيسين.

وانطلقت فعاليات القمة بكلمة ترحيبية من حاييم وايزمن مؤسس، الرئيس التنفيذي لشركة وايزمن العقارية، حيث أكد أن عملية السلام حقيقية، ونحن هنا في دبي، لنطور ونقتنص الفرص الاستثمارية العقارية، مشدداً على العلاقات المتنامية مع دولة الإمارات، ومؤكداً أن الفرص الاستثمارية بين الإماراتيين والإسرائيليين، ستزدهر.

كما ألقى وزير الصحة الإسرائيلي، أمير بريز، كلمة القمة الافتتاحية، عبر الفيديو، حيث أشار في كلمته، إلى أنه أمر مثير للغاية بالنسبة له، أن يشارك في قمة «إسرا دبي»، وأن يشهد تطور العلاقات الحقيقية بين بلدينا على مستوى الأعمال، وعلى المستوى الدبلوماسي، وقال: أرى الكثير من الفرص.

وشهدت قمة «إسرا دبي»، العديد من الفعاليات المتعلقة بقطاع الاستثمار الحيوي في دبي، في ظل توقعات بالإقبال على فرص شراء العقارات في دبي، والإمارات بصفة عامة.

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