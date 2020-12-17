شهادة أعلى معايير السلامة لفنادق عجمان

المصدر: (عجمان- البيان)

حازت فنادق عجمان على شهادة «BV»، تقديراً لاعتمادها أعلى معايير السلامة لحماية الضيوف والزوار والعاملين في قطاع الضيافة في عجمان، تماشياً مع تعزيز الإجراءات الاحترازية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سمو الشيخ عبد العزيز بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان: نحن سعداء لحصول فنادق عجمان على هذه الشهادة، التي تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة الجميع، وتعزيز جاهزية إمارة عجمان لاستقطاب المزيد من السياح، من داخل الدولة وخارجها.

وقال صالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: تشمل شهادة Bureau Veritas (BV)، قائمة تدقيق متكاملة، لضمان تطبيق أفضل الممارسات، في ما يتعلق بالنظافة، والتباعد الاجتماعي، والتأكد من اتباع أعلى مستويات السلامة. وتُواصل الدائرة في هذا الإطار، القيام بجولات متابعة دورية على المنشآت السياحية بعجمان، للتأكد من اتباع أفضل معايير الحماية والتدابير الاحترازية، لضمان سلامة الزوار والسياح.

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