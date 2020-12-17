الاتحاد للطيران تفوز بـ 3 جوائز

المصدر: أبوظبي- البيان

حصدت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثلاث جوائز مرموقة، خلال حفل توزيع جوائز أفييشن بزنس، الذي أقيم في دبي ليلة أمس. وفازت الشركة بجائزة «المبادرة البيئية للعام»، فيما فازت الاتحاد لتدريب الطيران، بجائزة «مزوّد خدمات التدريب للعام». وحصلت الاتحاد الهندسية على جائزة «فخر صناعة الطيران».

وتسلّمت الاتحاد جائزة «المبادرة البيئية للعام» المرموقة، لتصدّرها القطاع على صعيد التزامها تجاه الاستدامة، وتعزيز برنامجها الخاص في هذا الشأن. وتتضمن مبادرات الاتحاد الأخيرة في هذا المجال، برنامج ecoDemonstrator، بالشراكة مع بوينغ، والذي يُعتبر مثالاً حقيقياً على أهمية التعاون والعمل المشترك على صعيد القطاع، في تناول قضايا التغيّر المناخي. وتدعم الشراكة التزام شركة الطيران في استخدام طائراتها طراز بوينغ 787 دريملاينر، كمختبر طائر، يهدف إلى تسريع عجلة التقنيات المتطورة، في إطار برنامج الاتحاد غرينلاينر، الذي أطلقته الاتحاد عام 2019.

وحظيت الاتحاد لتدريب الطيران بالتكريم نظير إنجازاتها الملموسة في هذا المجال، حيث تسلّمت جائزة «مزود خدمات التدريب للعام». وتُعدّ الاتحاد لتدريب الطيران، مزوّد التدريبات الأول في منطقة الشرق الأوسط، الحاصل المرخص لتدريب الطيارين الحاملين، رخصة طيار أوروبي، ما يجعله أحد الإنجازات الهامة في القطاع.

كما فازت الاتحاد الهندسية بجائزة «فخر صناعة الطيران»، في ظل ثباتها القوي بوجه الأزمة غير المسبوقة، التي ألمّت بقطاع الطيران، وطريقتها في التعامل بقوة وعزم مع المصاعب الكبيرة، متكيفة مع الظروف، دون التخلي عن تميّزها على صعيد الابتكار.

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