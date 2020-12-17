سوق دبي الحرة الأفضل في العالم للعام 14 على التوالي

المصدر: دبي - البيان

حصدت سوق دبي الحرة جائزة أفضل تسوق في سوق حرة في العالم للسنة الرابعة عشرة على التوالي، وذلك خلال الحفل الافتراضي لتوزيع جوائز مجلة جلوبال ترافلر الأمريكية 2020، المتخصصة في شؤون السفر.

نظمت الحفل، في نسخته الـ 17، «مؤسسة فكس اكسبرس للنشر» وقدمه فرانسيس اكس جالاغر، الرئيس التنفيذي وناشر مجلة جلوبال ترافلر، الذي أعلن خلاله عن الفائزين بجوائز فكس اكسبرس 2020، بما فيها جوائز تيستيد ريدر سيرفاي، وذا ترازيس، وجوائز ويرايفر، وليجر لايف ستايل.

وحصدت سوق دبي الحرة العدد الأكبر من أصوات قراء جلوبال ترافلر من مسافري عالم الأعمال والترفيه الدائمين، وحلت في صدارة استطلاع القراء السنوي الذي أجرته المجلة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2020، بمشاركة 22,000 شخص، وشمل الاستطلاع أفضل شركات الطيران والمطارات والأسواق الحرة، والفنادق وبرامج الولاء، إضافة إلى 80 صنفاً من المنتجات ذات الصلة بالسفر.

عمل جاد

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: يسعدنا أن نتلقى جائزة أفضل تسوق في سوق حرة في العالم للسنة الرابعة عشرة على التوالي من مجلة جلوبال ترافلر، وأن يتم تكريمنا كأبرز سوق حرة رائدة في العالم، وهذه الجائزة تقف شاهداً على العمل الجاد الذي بذله فريق العمل، رغم ظروف كورونا الصعبة، ونشكر جميع القراء الذين منحوا سوق دبي الحرة أصواتهم.

استطلاع التكريم

وتُجري جلوبال ترافلر سنوياً استطلاعاً لتكريم الأفضل في قطاعات الطيران المدني، المطارات، الأسواق الحرة، الفنادق، برامج الولاء، وأكثر من 80 صنفاً من منتجات السفر، ويجري الاستطلاع بناء على تصويت يتم التحقق منه بشكل مستقل عبر الإنترنت لقراء مجلة جلوبال ترافلر من المسافرين الدائمين الذين يحققون سنوياً ما بين 9-11 سفرة ذهاباً وإياباً، ويحجز 72% منهم على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، ويمضون نحو 60 ليلة في فنادق غالبيتها من فئة 4 و5 نجوم.

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