«إمباور» تحصد جائزتين ذهبيتين

المصدر: دبي- البيان

حصدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، جائزتين ذهبيتين من جوائز «جولدن بريدج للأعمال والابتكار 2020»، في دورتها الثانية عشرة، حيث أقيم مؤخراً حفل التكريم افتراضياً.

وكّرم برنامج جوائز «جولدن بريدج» السنوي، كبار المزودين الدوليين، وفقاً لأدائهم المؤسسي، والابتكارات والمنتجات والخدمات، وبرامج رضا العملاء، والقيادة والمبادرات، وغيرها من القطاعات الرئيسة في العالم.

ونالت المؤسسة الجائزة الذهبية «لـشركة العام»، في فئة الطاقة والمرافق، تقديراً لإنجازاتها المذهلة خلال 2019، وابتكاراتها العملية في تطوير صناعة تبريد المناطق في العالم، وارتقائها بمعايير الاستدامة في القطاع.

كما حصد أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي للشركة، جائزة الذهبية عن فئة «إنجازات الرئيس التنفيذي للعام» في الطاقة والمرافق، تقديراً للدور البارز الذي يلعبه في تشجيع المنطقة على تبني مفاهيم تبريد المناطق، ودوره الريادي في قيادة «إمباور»، لتصبح أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم.

والجدير ذكره، أن الجمعية الدولية لتبريد المناطق، قد منحت أحمد بن شعفار، لقب «شخصية العام في قطاع تبريد المناطق في العالم لعام 2018»، تقديراً لجهوده في تعزيز قطاع تبريد المناطق، ودعمه للمساعي العالمية لحماية البيئة. وفي عام 2017، تم تعيينه أيضاً من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كمستشار خاص لتبريد المناطق، لمبادرة تطوير تبريد المناطق في المدن الحديثة.

وقال أحمد بن شعفار: اختيار المؤسسة لهاتين الجائزتين العالميتين، من برنامج جوائز «جولدن بريدج»، يشكل حافزاً لفرق العمل، على المضي قدماً في إحداث الفارق النوعي، وهو إقرار دولي بجهود «إمباور» في تغيير صناعة التبريد على مستوى العالم، وتشجيع صنّاع القرار على تبني حلول تبريد المناطق، وتطبيق أفضل الممارسات الخضراء المتكاملة.

وفورات

حققت «إمباور» على مدار الأعوام السابقة، وفورات ضخمة في الطاقة وحماية الموارد الطبيعية، والتزامها الكامل بالمشاركة في بناء مستقبل مستدام، قائم على تنويع الاقتصاد، وخفض الانبعاثات الكربونية. ونجحت «إمباور» في توفير 1224 ميغاوات من الكهرباء، بقيمة 3.2 مليارات درهم، حتى نهاية عام 2019. وتجاوز إجمالي طول شبكة أنابيب تبريد المناطق التابعة للشركة 320 كيلومتراً، ومنحت عقوداً لشركات مختلفة، بقيمة إجمالية بلغت 1.13 مليار درهم إماراتي، في عام 2019.

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