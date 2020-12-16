" الاتحاد للطيران" تفوز بثلاث جوائز عالمية

المصدر: وام

حصدت "الاتحاد للطيران" ثلاث جوائز مرموقة خلال حفل توزيع جوائز أفييشن بزنس الذي أقيم في دبي الليلة الماضية.

فقد فازت الشركة بجائزة "المبادرة البيئية للعام" فيما فازت الاتحاد لتدريب الطيران بجائزة "مزوّد خدمات التدريب للعام" و"الاتحاد الهندسية " بجائزة "فخر صناعة الطيران".

وتسلّمت الاتحاد جائزة "المبادرة البيئية للعام" المرموقة لتصدّرها القطاع على صعيد التزامها تجاه الاستدامة وتعزيز برنامجها الخاص في هذا الشأن.

وقال أحمد محمد القبيسي، نائب أول الرئيس للاتصال المؤسسي والشؤون الحكومية والدولية في مجموعة الاتحاد للطيران: "يعكس هذا التكريم التزام الاتحاد المستمر تجاه الاستدامة رغم أزمة كوفيد-19.. وتواصل الاتحاد تعهدها تجاه خفض معدلات انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050، وخفض المعدلات المسجلة خلال عام 2019 إلى النصف مع حلول العام 2035.. وتُمثّل الاستدامة إحدى الأولويات الأساسية بالنسبة للاتحاد، وخير دليل على ذلك ما حققته الشركة من إنجازات خلال العام في هذا الإطار".

وحظيت الاتحاد لتدريب الطيران بالتكريم نظير إنجازاتها الملموسة في هذا المجال وتمثل في جائزة "مزود خدمات التدريب للعام".

وقال الكابتن باولو لا كافا، نائب الرئيس المدير الإداري للاتحاد لتدريب الطيران: "بفضل العمل الجاد والالتزام الكبير الذي أظهره فريق عملنا تمكنت الاتحاد لتدريب الطيران من مواجهة الأزمة بمرونة عالية .. وواصلت تقديم التدريب لعملائنا وفق أعلى المستويات.. إننا فخورون بالدور الذي نقوم به من خلال توفير تدريبات عالمية المستوى في مرافقنا المتطورة".

كما فازت " الاتحاد الهندسية " بجائزة "فخر صناعة الطيران" نظير ثباتها منقطع النظير في وجه الأزمة غير المسبوقة التي ألمّت بقطاع الطيران، وطريقتها في التعامل بقوة وعزم معها متكيفة مع مختلف الظروف دون التخلي عن تميّزها على صعيد الابتكار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز