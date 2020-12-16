انطلاق حملة «عروض الشارقة للتسوق» بجوائز 3 ملايين درهم

المصدر: الشارقة - البيان

انطلقت أمس فعاليات الحملة الترويجية «عروض الشارقة للتسوق»، الحدث التجاري الأكبر من نوعه هذا العام الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة استثنائياً تحت شعار «العودة إلى التسوق»، خلال الفترة من 17 ديسمبر الجاري ولغاية 13 فبراير 2021، بهدف دعم قطاع التجزئة وتعزيز حركة المبيعات والأسواق، وسط مشاركة عدد كبير من مراكز التسوق ومحال البيع بالتجزئة على مستوى إمارة الشارقة، ويشهد هذا الحدث الاستثنائي برنامجاً حافلاً بالعروض المميّزة على مدار 59 يوماً، بما في ذلك التخفيضات الترويجية، وسحوبات الجوائز، التي تصل قيمتها إلى نحو 3 ملايين درهم.

وتشمل «عروض الشارقة للتسوق» باقة متنوعة من الأنشطة التسويقية التي تُغطّي مُختلف مناطق ومدن الشارقة، وذلك بالتعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التجارية، وبالتنسيق مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة، وتقدم غرفة تجارة وصناعة الشارقة جوائز بقيمة أكثر من مليون درهم تتضمن 7 سيارات ستمنح للفائزين بالسحوبات التي ستتم على مدى 6 أسابيع، بدءاً من الأول من يناير 2021، كما يشهد الحدث تخفيضات كبرى على أسعار مختلف أنواع المُنتجات والبضائع وأشهر العلامات التجارية، كما خصّصت المراكز التجارية والأسواق المركزية ومتاجر التجزئة المُنتشرة في الإمارة باقة كبيرة من الجوائز القيّمة والهدايا للمتسوّقين، والتي تتضمن 5 سيارات، وقسائم شرائية بقيمة 350 ألف درهم.

وأكد عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن تنظيم هذا الحدث التجاري الأضخم من نوعه هذا العام، يأتي في إطار حرص الغرفة على تعزيز الدورة الاقتصادية وتنشيط الحركة التجارية ومختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع تجارة التجزئة، والذي يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى الإسهام بشكل فاعل في الترويج لمزايا إمارة الشارقة الفريدة التي تضعها في مصاف أهم الوجهات السياحية والتجارية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ما يمثل ترجمة حقيقية للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالعمل على تحقيق الاستدامة في اقتصاد الشارقة وتنويع ركائزه والارتقاء بالمكانة التنافسية للإمارة وفق أعلى المستويات وتطوير بيئتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية.

وأشار محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن المشاركة الواسعة من قبل مراكز التسوق والمحلات التجارية في الشارقة، في عروض الشارقة للتسوق، يعكس القيمة المضافة الكبيرة التي يقدمه هذا الحدث للجهات المشاركة بشكل خاص ولقطاع التجارة بشكل عام، ما دفع غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى العمل على توسيع نطاق فعاليات الحملة لتشمل مواقع خارجية جديدة، بالإضافة إلى زيادة حجم العروض الترويجية الجاذبة وتكثيف الجوائز، والتي ستكون إضافة نوعية للحدث وحافزاً لجذب المتسوقين والزوار للإمارة من مختلف إمارات الدولة، مع الحرص على تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان الصحة والسلامة للجميع.

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