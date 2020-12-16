«المفروشات 360» و«ترندز 2020» يقدمان تجربة تسوق فريدة لزوار الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

يشهد معرضا «المفروشات 360»، و«ترندز 2020»، اللذان تتواصل فعالياتهما في مركز إكسبو الشارقة حتى يوم السبت القادم، تخفيضات كبرى وصلت إلى أكثر من 75 % على باقة واسعة من أحدث وأرقى المفروشات ومنتجات الأثاث المنزلي العصري، وتقنيات المنازل الذكية، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأزياء العصرية، وآخر صيحات الموضة، وأشهر منتجات العطور ومستحضرات التجميل، مقدماً تجربة تسوق فريدة من نوعها تمكنت من استقطاب آلاف الزوار خلال الأيام الأولى لانطلاقتهما.

وسجلت الشركات الإماراتية حضوراً لافتاً في معرض «المفروشات 360» متفردة بتقديم أحدث منتجات الأثاث المنزلي الكلاسيكي، والأثاث ذي الطراز القديم المطعَّم بلمسة حديثة، ومختلف أنواع المفروشات، والمنتجات المنزلية عالية الجودة، ومن ضمنها مفروشات بيت الكرم وشركة السراج والمصباح والانتصار للديكور، في حين قدمت عدد من الشركات الإقليمية والعالمية، ومن أهمها الشركات الإيطالية والتي حجزت عدة أجنحة عرض ومن أبرزها شركة سوبيربيا دوموس وميزالونا، أحدث التصاميم الداخلية والديكورات العصرية، ومنتجات الأثاث الذكي والمتعدد الاستخدامات، بالإضافة إلى عرض للتحف الفنية واللوحات الجدارية والثريات والزجاجيات وإكسسوارات المفروشات.

وأشاد عدد من العارضين المشاركين في معرض «ترندز 2020» بالتجربة الناجحة لمركز إكسبو الشارقة في دمج فعاليات المعرضين بتوقيت موحد، حيث ساهم في إعطاء زخم تسويقي كبير لمعرض «ترندز 2020» الذي جاء في نسخته الأولى، مشيرين إلى الإقبال الواسع من الزوار لشراء مختلف منتجات الألبسة والأحذية وحقائب اليد والإكسسوارات وفساتين السهرة والعباءات والعطور ومستحضرات التجميل، مؤكدين على أهمية الحدث في تعزيز حركة المبيعات خاصة بعد فترة الركود التي شهدتها الأسواق جراء تداعيات جائحة «كوفيد 19».

وقال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن فعاليات معرضي «المفروشات 360»، و«ترندز 2020» تتواصل وسط تزايد كبير في عدد الزوار، ولا سيما أن الحدثين يشكلان إحدى أبرز وجهات التسوق لمستلزمات الأثاث المنزلي وكافة منتجات الأزياء العصرية، التي ترضي أذواق سكان الإمارة وزوارها من مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، ويوفر لهم خيارات واسعة من السلع والمنتجات والخدمات، متوقعاً زيادة عدد زوار المعرض في اليومين الأخيرين بوتيرة تصاعدية ومتسارعة في ظل التنافسية الكبيرة بين الشركات على تقديم أحدث وأعرق منتجاتها بتخفيضات كبيرة، ونتيجة للتميز والنجاح الذي حققه مركز إكسبو الشارقة في المعارض السابقة التي نظمها خلال جائحة كورونا، والتي عززت ثقة الجمهور في العودة من جديد والإقبال على ما ينظمه المركز من فعاليات ومعارض متخصصة، حيث شهدت في مجملها مشاركة جماهيرية فاقت التوقعات.

ونوه إلى أن مشاركة الشركات المحلية جنباً إلى جنب مع كبار مصنعي الأثاث، من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ودول الاتحاد الأوروبي، شكل فرصة حقيقية لدمج أفضل الخبرات العالمية في مجال صناعة الأثاث المنزلي والمفروشات مع قدرات الشركات المحلية، وتحقيق التنمية المنشودة لهذه الصناعة، من خلال تشجيع ودعم الصناعات المحلية على تبني أفضل الممارسات الاقتصادية واعتماد مفهوم صناعة المفروشات المعززة بالتكنولوجيا، لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق أفضل عائد ممكن، مؤكداً أن معرض «المفروشات 360» بما شهده من مشاركة للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والإقليمية شكل منصة مهمة لهذه الشركات للتعريف بمنتجاتها، وتقديم عروضها، وزيادة نسبة مبيعاتها، وفتح آفاق تعاون جديدة لها مع الشركات المشاركة بالمعرض.

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