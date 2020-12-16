«جلف ماركتنج جروب» تتوسع عالمياً

المصدر: دبي- البيان

استحوذت «جلف ماركتنج جروب»، إحدى الشركات القابضة المملوكة عائلياً في منطقة الشرق الأوسط، على «رويال سبورتنج هاوس»، أحد أكبر متاجر التجزئة للعلامات التجارية الرياضية في جنوب شرق آسيا، وذلك في إطار مساعي الشركة لتوسيع حضورها العالمي.

واصلت جلف ماركتنج جروب – قسم الرياضة تعزيز حضورها على مدار العقود الأربعة الماضية، حيث نجحت بتوسيع عملياتها من متجر واحد في دبي إلى أكثر من 300 متجر في 18 مدينة في 6 بلدان، لتصبح بذلك أكبر علامة تجارية لتجارة المستلزمات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضم محفظة جلف ماركتنج جروب – قسم الرياضة علامات تجارية محلية مثل «سن اند ساند سبورتس»، علاوة على عملها كموزع لعلامات تجارية عالمية مرموقة مثل: نايكي، وكولومبيا، وتمبرلاند، وفانز وغيرها.

وتسعى الشركة إلى تعزيز حضورها في منطقة الخليج ودخول مزيد من الأسواق في جنوب شرق آسيا بما فيها إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، إضافة إلى هونغ كونغ ومصر. وستتولى الشركة القابضة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، الآن تشغيل أكثر من 550 متجراً للمستلزمات الرياضية في 57 مدينة ضمن 12 دولة.

وستغطي هذه المتاجر مساحة إجمالية للبيع بالتجزئة تتجاوز 1.9 مليون قدم مربع، و10 مستودعات، ويعمل بها ما يقارب من 8000 موظف، وبالتالي سيكون بمقدور جلف ماركتنج جروب – قسم الرياضة الوصول إلى أكثر من 700 مليون مستهلك حول العالم.

وقال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في جلف ماركتنج جروب: تأتي إضافة رويال سبورتنج هاوس إلى شبكة متاجر جلف ماركتنج جروب لتعزز مكانتنا في قطاع تجارة المستلزمات الرياضية بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتيح لنا الوصول إلى مئات ملايين العملاء المحتملين في منطقة جنوب شرق آسيا وهونغ كونغ ومصر.

كما تشهد جلف ماركتنج جروب حضوراً متنامياً في قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية والأغذية والتعليم والعقارات والخدمات اللوجستية. ونجحت بتطوير علامات تجارية محلية مثل صيدليات «سوبر كير»، وعلامة المنتجات الغذائية «فارم فريش»، وشركة الخدمات اللوجستية «تريلوجي»، وقدمت أكثر من 90 علامة تجارية عالمية لمنطقة الشرق الأوسط حتى اليوم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز