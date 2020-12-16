سوق أبوظبي للأوراق المالية يوقع مذكرة تفاهم مع بورصة تل أبيب

المصدر: البيان الإلكتروني

وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم مع بورصة تل أبيب، لتعزيز التعاون بين السوقين للمساهمة في نمو سوق رأس المال في الإمارات وإسرائيل، وتطوير التكنولوجيا المالية المبتكرة.

ويعتبر التعاون هو الاول من نوعه بين بورصة عربية والبورصة الاسرائيلية.

وتعزز مذكرة التفاهم الفرص المحتملة للتعاون بما في ذلك الادراج المزدوج للأوراق المالية و التداول المتبادل من قبل أعضاء السوقين الماليين وتسهيل وصول المستثمرين إلى سوق الطرف الآخر وانتاج التكنولوجيا المالية ومختلف تقنيات البنية التحتية للاسواق وتبادل البيانات والمعلومات لتطوير منتجات جديدة.

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