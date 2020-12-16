«طيران الإمارات» و«الاتحاد» ضمن الأفضل بـ «تجربة الركاب»

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

تعدّ «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» من بين الأفضل في العالم من حيث توفير تجربة ركاب ممتازة، وفقاً لأحدث مجموعة من تقييمات اتحاد تجربة ركاب الخطوط الجوية، وذلك من خلال تصنيف الخمس نجوم الذي تألقت به شركتا الطيران، حسبما أفاد موقع «أفييشن بزنس مدل إيست». ويتم توفير تصنيفات شركات الطيران الرسمية استناداً إلى ملاحظات الركاب المحايدة من جهات خارجية والرؤى التي تم جمعها.

وباستخدام مقياس الخمس نجوم، صنّف الركاب ما يقرب من مليون رحلة عبر أكثر من 600 شركة طيران من جميع أنحاء العالم. وتم اعتماد التصنيفات الرسمية لشركات الطيران بشكل مستقل من قبل شركة تدقيق خارجية مهنية. وتم منح كل من «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«السعودية» خمس نجوم في فئة الخطوط الجوية العالمية.

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