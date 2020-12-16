31025 صفقة سكنية في دبي بقيمة 49.4 ملياراً

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

شهد سوق المساكن في دبي عمليات بيع 31025 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 49.4 مليار درهم خلال 2020 بحسب بيانات رسمية، اطلع عليها «البيان الاقتصادي». وشهد السوق تصاعد الطلب على الفلل السكنية على خلفية التغير الذي صاحب سلوك بعض السكان بسبب الإغلاق الذي رافق الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة «كوفيد 19»، حيث أصبح غالبية السكان الميسورين يفضلون الفلل على الشقق التي لم توفر لهم مساحات كافية لحركتهم وممارسة أعمالهم خلال فترة الإغلاق.

وبحسب تلك البيانات، سجلت مبيعات الشقق السكنية أكثر من 30.5 مليار درهم قيمة 24297 صفقة، فيما سجلت الفلل السكنية صفقات شراء بقيمة إجمالية تجاوزت 18.9 مليار درهم قيمة 6728 فيلا سكنية.

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