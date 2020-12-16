«هيئة التأمين» تشطب قيد شركة وتغلق 4 فروع

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

أعلنت هيئة التأمين إلغاء ترخيص وشطب قيد شركة «بينتا كير» لخدمات المرافق الصحية عن مزاولة مهنة مطالبات التأمين الصحي، فيما قررت إغلاق فروع 4 شركات بناء على طلبهم وإلغاء ترخيص خبيرين من سجل خبراء الكشف وتقدير الأضرار لدى الهيئة بناء على طلبهما.

وقالت الهيئة، في تعميم أمس، إن الشطب جاء بسبب مخالفة الشركة لقرارات مجلس إدارة الهيئة بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها، ودعت جميع الجهات المعنية لتنفيذ القرار ووقف أية تعاقدات جديدة للشركة متعلقة بأعمال مطالبات التأمين الصحي.

كما قررت هيئة التأمين إغلاق فرعي شركة «الظفرة للتأمين» في كل من القصيص بإمارة دبي وقرية التسجيل بالشارقة وشطب قيدهما من سجل فروع شركات التأمين في الهيئة بناء على طلب الشركة، مع التزامها بتحويل جميع أعمال الفرعين والوثائق الصادرة إلى المركز الرئيسي أو أحد فروع الشركة العاملة بالدولة.

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