2258 رحلة تغادر مطارات الامارات في أسبوع

المصدر: دبي - عمرو عادل

قالت مؤسسة «أو إيه جي»، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، إن أحدث البيانات الخاصة بقطاع النقل الجوي، تُظهر أن عدد رحلات الطيران المجدولة المغادرة من الإمارات ارتفع خلال الأسبوع الحالي إلى 2258 رحلة.

وأظهرت بيانات حديثة للمؤسسة، أن عدد الرحلات المغادرة من الدولة خلال الأسبوع، زاد بنسبة 1.25% بما يعادل 28 رحلة جديدة مقارنة بـ 2230 رحلة في الأسبوع السابق عليه.

وبحسب البيانات، فإن عدد الرحلات المغادرة من الإمارات تضاعفت مقارنة بما كانت عليه في شهور مارس وأبريل ومايو، بعدما وصلت إلى مستويات متدنية بسبب فترة تعليق رحلات الركاب للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث سجلت 797 رحلة خلال الأسبوع الذي بدأ في 30 مارس و872 رحلة في الأسبوع 6 أبريل و924 رحلة في الأسبوع 26 مايو.

وساهم أداء الناقلات الوطنية في دعم نمو حجم السعة المقعدية على صعيد منطقة الشرق الأوسط من خلال مواصلة كل من «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران» و«فلاي دبي» استئناف رحلاتها إلى وجهاتها التقليدية.

ووصل عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الوطنية الأربع إلى أكثر من 240 وجهة حول العالم بما فيها الوجهات المشتركة.

وجاء خط دبي لندن «هيثرو» في المركز الأول عالمياً من حيث أكثر الخطوط ازدحاماً خلال شهر ديسمبر الجاري، بنحو 174.56 ألف مقعد، بينما جاء خط «دبي - دلهي» في المركز الخامس عالمياً بـ 115.8 ألف مقعد، ثم «دبي - القاهرة» في المركز السابع بنحو 111.5 ألف مقعد، و«دبي - مومباي» في المركز العاشر 105 آلاف مقعد، بحسب بيانات سابقة للمؤسسة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز