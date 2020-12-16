«دبي للإحصاء»: %3.66 انخفاض أسعار المستهلك في نوفمبر

المصدر: دبي ـ البيان

أظهر تقرير صادر من مركز دبي للإحصاء أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 3.66% في نوفمبر 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، حيث انخفضت أسعار: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.41% والتي خفضت المؤشر بمقدار 3.04 نقطة، وقسم النقل بنسبة 5.81% ما خفض المؤشر بمقدار 0.63 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 9.50% والتي دفع المؤشر نزولاً بمقدار 0.19 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 2.25% ما خفض المؤشر بمقدار 0.05 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.27% ليتراجع المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.07%.

وارتفعت أسعار قسم التبغ بنسبة 15.09% والتي دفعت المؤشر صعوداً بمقدار 0.09 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.64% والتي رفعت المؤشر 0.08 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 0.55% ليرتفع المؤشر بمقدار 0.05 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.58% والتي دفعت المؤشر صعوداً بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.33% والتي رفعت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.09%.

أساس شهري

وانخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في نوفمبر 2020 مقارنة بأكتوبر 2020 بنسبة 0.49%، نتيجة انخفاض أسعار قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.84% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.33 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.76% والتي دفعت المؤشر نزولاً بمقدار 0.11 نقطة، وقسم النقل بنسبة 0.18% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.35% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.15%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.05%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.05%، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.03%.

وارتفعت أسعار قسم التبغ 0.02%. واستقرت أسعار قسم الملابس وملبوسات القدم، وقسم الصحة، وقسم التعليم عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.

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