هلال المري: قانون اقتسام الوقت يسهم بتعزيز السياحة والعقارات

المصدر: دبي- البيان

توجّه هلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه اللامحدود وإصداره قانون اقتسام الوقت.

وقال، إننا نحرص على تحويل التحديات إلى فرص مستلهمين ذلك من الرؤية المستقبلية لسموه وتوجيهاته السديدة، مشيراً إلى أن الإعلان عن القانون يأتي في توقيت نشهد فيه العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية، بما فيها السياحية خلال جائحة «كوفيد 19»، وهي مبادرة من شأنها المساهمة في تنشيط القطاعين السياحي والعقاري في دبي، وكذلك ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا الاتجاه، لاسيما مع تزايد شعبية دبي كوجهة عالمية ذات مقومات سياحية وإمكانات هائلة.

وأكد أنه سيكون لهذه الخطوة التي تضاف إلى المبادرات الأخرى تأثير إيجابي على السوق، ونحن نخطو خطوات ثابتة نحو مرحلة التعافي من آثار وتداعيات هذه الجائحة، وبما يتماشى مع خططنا واستراتيجياتنا للسنوات المقبلة وخصوصاً ونحن نستعد لاستضافة أهم وأبرز حدث في المنطقة والعالم خلال الربع الأخير من العام المقبل وهو إكسبو 2020 دبي.

وأشار إلى أن القانون الجديد يتيح للملاك الدوليين للوحدات الخاضعة لاقتسام الوقت مبادلة اقتسام الوقت مع العقارات المتوافرة في دبي، لاسيما أن المدينة تشتهر بما لديها من خيارات وعروض متنوعة، فضلاً عن تنظيمها للعديد من المهرجانات والفعاليات على مدار العام، والتي يمكن للزوار الاستمتاع بأوقاتهم وقضاء عطلاتهم في التوقيت المناسب لهم.

كما سيسهم هذا القانون في توفير العقود اللازمة لحماية مستخدمي هذا النظام، بالإضافة إلى أنه يوفر خيارات متنوعة للسياح بما يشجعهم على الإقامة لمدة أطول في دبي للاستمتاع بإجازاتهم وبما يناسب احتياجاتهم وقدراتهم المالية.وأوضح أن الدائرة ستعمل وبالتنسيق مع الجهات المعنية لاسيما دائرة الأراضي والأملاك ومركز دبي المالي العالمي على وضع التفاصيل اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

إمكانات كبيرة

أكد هلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أن قطاع السياحة والسفر في دبي يمتلك إمكانات كبيرة لتطوير وتنويع هذا القطاع لما فيه مصلحة الزوار والمقيمين والمطورين والشركاء، وقد تمت مراعاة حقوق كافة الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة. فيما يخدم اقتسام الوقت فئات مختلفة من الأشخاص والمسافرين مع تنوع خياراتهم لاسيما من جيل الألفية، وكذلك ممن يبحثون عن القيمة الحقيقية لتلبية تطلعاتهم.

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