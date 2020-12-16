مليون درهم جوائز من مجموعة مراكز التسوق في دبي خلال المهرجان

المصدر: دبي ـ البيان

تبدأ مجموعة مراكز التسوق في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، النسخة الـ26 من مهرجان دبي للتسوق بحملة ترويجية مكونة من 3 فئات للربح «أدر واربح» من 17 ديسمبر حتى 30 يناير ستتاح للمتسوقين في مراكز التسوق المشاركة فرصة الفوز بجوائز نقدية تبلغ مليون درهم خلال سحوبات «تسوق. أدر واربح» الأسبوعية والمقامة في التواريخ 26 ديسمبر و11 و18 و25 و30 يناير.

وخلال المهرجان ومع كل إنفاق بقيمة 150 درهماً يحصل المتسوقون على قسائم سحب حمراء، وعند إنفاق 200 درهم على قسائم سحب زرقاء، وعند إنفاق 300 درهم على قسائم سحب صفراء، ويمكن للمتسوقين الذين يحملون قسائم حمراء الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 250000 درهم، بينما يمكن لحاملي القسائم الزرقاء الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 350000 درهم وحاملي القسائم الصفراء 400000 درهم، وسيتم اختيار 24 فائزاً من السحب ليحظوا بفرصة للفوز بجوائز بين 2000 درهم إلى 20000 درهم.

وقال ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: نقدم هذا الموسم حملة سحوبات تضم 3 فئات من الجوائز وتستهدف سياح ومقيمي الإمارات. وخلال الموسم نتبع نسقاً مختلفاً للمشاركة في مهرجان 2021، حيث نهدف إلى الوصول إلى المزيد من المشاركين والفائزين هذا العام.

وبغض النظر عن حجم الإنفاق ستمنح الفئات الثلاث للحملات الترويجية جميع المتسوقين فرصة للفوز. ويمكن للمتسوقين دخول السحب هذا العام عند إنفاق 15 درهماً أو أقل. ومن المتوقع أن تساهم حملة«تسوق.

أدر واربح» من مجموعة مراكز التسوق في تعزيز قطاع التجزئة ودعم مراكز التسوق المشاركة بالصفقات والعروض. وقال فيشال ماهاجان، مدير دبي أوتلت مول: خلال المهرجان، يضم دبي أوتلت مول أكثر من 1300 علامة تجارية تقدم خصومات من 30 - 90%. ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بالعديد من العروض القيمة من العلامات التجارية المميزة.

ثقة

قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: تساهم الحملات الترويجية التي ننظمها بالتعاون مع شركائنا من القطاعين العام والخاص مثل مجموعة مراكز التسوق في تعزيز تجارب التسوق للمقيمين والزوار على حد سواء.

ونحن على ثقة تامة بأن الحملة الجديدة ستلقى قبولاً واسعاً واستحساناً كبيراً من المتسوقين. ونحرص دائماً على التنسيق المستمر والعمل المتواصل مع شركائنا لضمان الوفاء دائماً بتطلعات واحتياجات الجميع وترسيخ مكانة الإمارة على خارطة التسوق العالمية.

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