«الاتحاد» تطلق طائرة «إيكو ديمونستريتور2020» لرحلاتها التجارية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت الاتحاد للطيران، رسمياً أمس طائرة «إيكو ديمونستريتور 2020» 2020 ecoDemonstrator لخدمة رحلاتها التجارية ولتكون آخر طائرة تستخدمها في رحلتها المتعلقة بالاستدامة، بعد إطلاق برنامج الاتحاد غرينلاينر خلال معرض دبي للطيران 2019 ووصول طائرة غرينلاينر الشهيرة في يناير 2020. وستبدأ الشركة بتشغيل الطائرة الرائدة في رحلاتها التجارية بعد سلسلة من الرحلات التجريبية التي أجريت في الولايات المتحدة.

وستكون طائرة بوينغ 787-10 المسجلة تحت رقم A6-BMI، أحدث طائرة تنضم إلى أسطول الاتحاد من طائرات 787 دريملاينر والمكوّن من 39 طائرة، ما يجعل الشركة واحدة من أكبر مشغلي هذا النوع المتقدم تقنياً من الطائرات في العالم.

واستخدمت الطائرة بالتعاون مع بوينغ ووكالة الفضاء الأميركية وشركة سافران لأنظمة الهبوط كطائرة تجارب لتسريع التطورات التكنولوجية لجعل الطيران التجاري أكثر أماناً واستدامة. وشوهدت الطائرة مرات عديدة في سماء شمال غرب أمريكا في الأشهر الأخيرة، حيث حلّقت طائرة الدريملاينر ذات العلامة التجارية الفريدة والمجهزة بمعدات اختبار معقدة، لإجراء بحث مكثف فوق ولاية مونتانا ومن ولاية واشنطن إلى ولاية كارولينا الجنوبية.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «بصفتها أول طائرة من طراز 787-10 تشارك في برنامج ecoDemonstrator، تشهد هذه الطائرة المميزة للغاية على الابتكار والعمل لتحقيق طيران مستدام يشكل عنصراً أساسياً في قيم ورؤية الاتحاد للطيران على المدى البعيد».

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