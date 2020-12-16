25 % خصومات سوق دبي الحرة في الذكرى 37 لتأسيسها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سوق دبي الحرة إطلاق عرض خصومات خاص 25 % على مجموعة واسعة من السلع، ولمدة ثلاثة أيام تبدأ في 18 ديسمبر ولغاية الـ 20 من ذات الشهر، وذلك احتفاء بالذكرى السنوية الـ 37 لانطلاقتها في العشرين من ديسمبر.

وسيتوافر عرض الخصومات في جميع صالات «المغادرون» و«الترانزيت» و«القادمون» في مطار دبي الدولي، وذلك بدءاً من منتصف ليلة 17 ديسمبر ولغاية منتصف ليلة 20 ديسمبر، وسيشمل العرض تمديد خدمة سوق دبي الحرة للتوصيل المنزلي لسكان الدولة.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: أصبح عرضنا لخصومات الـ 25% حدثاً سنوياً منتظراً للمسافرين الذين باتوا يحرصون على توقيت حجوزاتهم في هذه الفترة للاستفادة منه، وقد يبدو التسوق بمتاجرنا مختلفاً قليلاً الآن، غير أننا ملتزمون كما كنا بالاحتفاء بذكرى انطلاقة السوق، وبشكر عملائنا شخصياً وعبر الإنترنت على تسوقهم معنا.

ويسري عرض الخصومات على سلع رئيسة تشمل العطور، مستحضرات التجميل، ساعات اليد، السكاكر والسلع الجلدية، وتستثنى من العرض بعض المنتجات المحددة مثل الذهب والإلكترونيات وعلامات أزياء مختارة.

ويشمل العرض طرح تذاكر سحبي «ميلينيوم مليونير» و«أروع المفاجآت» طوال فترة الخصومات، وستُجري السوق هذين السحبين يوم ذكرى التأسيس (20 ديسمبر). ولراحة المسافرين، بإمكانهم الاستفادة من عرض الخصومات من خلال الطلب المسبق عبر الإنترنت من خلال خدمة «كليك آند كولكت» على أن يتم الاستلام والشراء خلال فترة العرض.

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