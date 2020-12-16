«جلفار» تحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيسها

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

احتفلت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، إحدى أكبر شركات تصنيع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالذكرى الأربعين لتأسيسها، حيث تم إنشاؤها في عام 1980 بتوجيه من المغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة حينها.

وأطلقت جلفار أول 30 منتجاً لها في 1984، وتقدم اليوم أكثر من 3000 منتج وعلاج عبر محفظتها الشاملة، والمتوفرة في أكثر من 50 سوقاً حول العالم. كما تمتلك الشركة 16 منشأة معتمدة دولياً في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا تنتج وتوزع أكثر من نصف مليون صندوق أدوية يومياً. وأصبحت الشركة في عام 2012 واحدة من أكبر منتجي الأنسولين في العالم بعد إطلاق منشأة التكنولوجيا الحيوية الحديثة في دولة الإمارات.

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «جلفار»: «بصفتنا أول شركة أدوية تطلق مصنعاً محلياً لإنتاج الأدوية في دولة الإمارات، نشعر بفخر واعتزاز كبيرين بالنجاح الذي حققناه خلال مسيرتنا الممتدة لأربعين عاماً والتي تمكنا خلالها من إنتاج أدوية عالية الجودة وتوفير منتجات مبتكرة توفر قيمة مضافة تثري حياة المرضى. واليوم نجدد التزامنا الراسخ بمواصلة هذه المسيرة المتميزة».

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