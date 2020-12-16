«حلوة الإمارات» عمل فني يحتفي بالمعالم السياحية والثقافية الجذابة

المصدر: دبي - البيان

تزامناً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة «أجمل شتاء في العالم»، كأول حملة موحدة للسياحة الداخلية على مستوى الدولة، تم الإعلان عن عمل فني جديد بعنوان «حلوة الإمارات» يحتفي بالمعالم السياحية والثقافية والتراثية الجذابة التي تزخر بها مختلف مناطق الدولة.

ويؤدي الأغنية الجديدة التي أشرف عليها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، الفنان ماجد المهندس وكورال الإمارات. وهي من كلمات الشاعر أنور المشيري، وألحان أحمد الهرمي، وسجلها نخبة من الموسيقيين في استوديو «وطن».

ويتزامن العمل الفني الجديد مع حملة «أجمل شتاء في العالم»، والتي انطلقت مؤخراً ضمن استراتيجية السياحة الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتواصل على مدى 45 يوماً بمشاركة من مختلف الهيئات السياحية في الدولة وبتنسيق من وزارة الاقتصاد، ودعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، من أجل تعريف كافة فئات مجتمع الإمارات من المواطنين والمقيمين بمختلف الخيارات السياحية المتنوعة التي تحفل بها كافة إمارات الدولة.

وتحتفي الأغنية، التي يقول مطلعها «بالشَوقِ والتِرحاب، والحبِّ والإعجاب، كم هامَـت الدُنيـا، في حُسْنها الجَذّاب»، بأبرز مناطق الجذب الطبيعية والثقافية والتراثية والتاريخية في مختلف أنحاء الدولة، وتدعو الجمهور إلى اكتشاف الوجهات السياحية الساحرة في كل إمارة في جهات الدولة الـ 4.

إنجازات

وقال الفنان ماجد المهندس:«دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة سياحية عالمية يقصدها الزوار من أكثر من 190 دولة، ويتغنى بمعالمها العمرانية والسياحية والثقافية والتراثية والتاريخية وإنجازاتها الحضارية وطموحاتها المستقبلية الكثيرون من مختلف أنحاء العالم. وهذا العمل الفني يسلط الضوء على هذه المعالم المنتشرة في كل بقعة من بقاع الإمارات، لاكتشاف سحرها ووجهاتها المتنوعة والمتميزة».

جهود

وأضاف:«أنجزنا العمل الفني في زمن قياسي بجهود الفريق الإبداعي المتميز، وبروح العمل الجماعي، وبالتعاون مع مكتب الهوية الإعلامية لدولة الإمارات، وذلك بالتزامن مع انطلاق حملة «أجمل شتاء في العالم»؛ الأولى من نوعها على مستوى الإمارات، والتي تحتفي بأجمل الوجهات في الدولة وتدعم هويتها السياحية المميزة».

خارطة

وبدوره أكد الشاعر الإماراتي أنور المشيري «أن كلمات العمل الفني ترسم للجمهور خارطة سياحية تشمل كافة معالم الدولة في جميع إماراتها وفصولها من شواطئها وكثبانها وشمسها وبحرها وجبالها ووديانها، وتحكي قيم الضيافة والكرم والأصالة والجمال الطبيعي والتسامح والاحترام والترحاب بالجميع التي تميز أهلها. وتدعو كافة سكانها للاستمتاع بأجمل كنوزها الطبيعية ووجهاتها السياحية التي يسعى إليها الزوار من مختلف أنحاء المعمورة».

ولفت المشيري إلى أن عمل «حلوة الإمارات» هو دعوة فنية مفتوحة للجميع للاستمتاع بجمال الوجهات السياحية على امتداد رقعة الدولة، وتجريب خيارات جديدة تقدمها إماراتها الـ 7 ضمن منتج سياحي وطني موحد يجسد هوية الدولة وتاريخها وتراثها ويروي قصة طموحها وتنوعها وانفتاحها على العالم.

تنوع

ومن جهته قال الملحن أحمد الهرمي:«يشرّفنا المشاركة في عمل «حلوة الإمارات» الذي نحتفل من خلال جمله الموسيقية المتنوعة، المستوحاة من جمال طبيعة الإمارات وتاريخها وقيم شعبها، بأبهى معالمها ووجهاتها السياحية.

وضم الفريق الإبداعي الذي عمل على أغنية «حلوة الإمارات» كلّاً من: زيد نديم مسؤول التوزيع، وجاسم محمد مسؤول مكس وماستر، وهاني الدوسري اختصاصي الإيقاع، وأحمد روكت على الجيتار، وتامر فيضي على الكمنجات، ووسام خصاف على الناي، وحسن فالح على آلة القانون، وعمر صلاح على هندسة الصوت.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز