أكسفورد إيكونوميكس: 4.2% نمواً متوقعاً للناتج غير النفطي للإمارات 2021

المصدر: دبي- البيان

توقع تقرير مستجدات اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأخير 2020، والذي أعدته «أكسفورد إيكونوميكس» بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز أن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للإمارات سينمو بنسبة 4.2%% في 2021، ومن شأنه أن يعود لمستويات ما قبل الجائحة في منتصف 2022.

وتوقع التقرير أن تحقق الإمارات نمواً بنسبة 1.1% في 2021، وتـشير اتجاهات الحركة والتنقل من «غوغل» إلى زيادة النشاط على مدار الشهرين الماضيين، مع استمرار تخفيف القيود في جميع أنحاء الإمارات، لاسيما في أماكن العمل المهمة وقطاعات البيع بالتجزئة والترفيه.

وحسب اتفاقية أوبك+ المحدثة، سيرتفع إنتاج النفط بالإمارات بشكل طفيف في يناير من حصة الإنتاج للنصف الثاني من 2020.

وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا: «إن تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في الانتعاش الاقتصادي للدولة، مما يوفر فرصة أكبر للنجاح. وستسهم زيادة عدد السياح القادمين إلى الدولة بشكل كبير حتماً في دعم الاقتصاد».

وأضاف: «تمتلك الإمارات احتياطيات مالية كافية للحفاظ على الدعم المالي للاقتصاد حتى 2021، ما قد يعود بالنفع على معدلات النمو على المدى الطويل. ويبدو أن حكومة الإمارات مستعدة لدعم الاقتصاد في مرحلة التعافي، بما في ذلك التحضير لمعرض إكسبو، وتمويل المشاريع الجديدة التي تسهم في التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي».

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