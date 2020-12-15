«اتصالات» تنضم لبرنامج أمازون ويب سيرفيسز لتوفير الاتصال السريع

المصدر: دبي - وام

أعلنت «اتصالات» اليوم انضمامها لبرنامج شركة أمازون ويب سيرفيسز في خطوة تهدف إلى توفير الاتصال السريع والآمن والخاص مع الخدمات السحابية لشركة أمازون ويب سيرفيسز.

وتتيح هذه الشراكة لعملاء «اتصالات» استخدام الحلول السحابية لشركة أمازون ويب سيرفيسز عبر الاتصال المباشر والآمن وتزويدهم بمختلف الخيارات تماشياً مع استراتيجية «اتصالات» الرامية لتبني الخدمات السحابية المتنوعة.

وقال سلفادور أنجلادا الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في «مجموعة اتصالات» إنه أصبح بإمكان العملاء الانتقال إلى بيئة سحابية تتصف بالمرونة التامة، فيما قال زوبين تشاغبار رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للقطاع العام في شركة أمازون ويب سيرفيسز إن هذا الإنجاز سيسهم في إتاحة الفرصة أمام الشركات والمؤسسات في الإمارات الراغبة في تسريع وتيرة التحول الرقمي عبر ترقية تطبيقاتها الحيوية بشكلٍ أسرع ودمجها في أمازون ويب سيرفيسز.

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