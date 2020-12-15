استطلاع يوجوف: سكان الإمارات الأكثر سفراً إلى الخارج عام 2021

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة استقصائية حديثة أجرتها شركة يوجوف (YouGov) بالنيابة عن «ريد ترافيل إكزيبشنز»، الشركة المنظمة لـ معرض سوق السفر العربي، أن سكان دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هم الأكثر عزماً للقيام برحلات سفر دولية إلى الخارج عام 2021.

وتطرق الاستطلاع الذي أُجري خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري 2020 تحت عنوان «خطط العطلات العالمية»، إلى سؤال المشاركين عما إذا كانوا يخططون للقيام برحلات سفر دولية خلال الإثني عشر شهراً المقبلة، حيث أكد 48% ممن شملهم الاستطلاع في دولة الإمارات عزمهم السفر إلى الخارج، وجاء خلفهم المشاركون من المملكة العربية السعودية، حيث أبدى 46% منهم نيتهم القيام برحلات دولية خارج المملكة في العام المقبل.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 19 مايو 2021: «لقد تم إجراء هذا الاستطلاع قبل الإعلان عن التوصل إلى لقاح فعّال ومعتمد ضد فيروس «كوفيد 19»، وهو ما يحمل في طياته مزيداً من الأخبار المبشّرة لقطاع الطيران في الشرق الأوسط».

وقد أكد ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستطلاع، أنهم يعتزمون السفر إلى الخارج عام 2021، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة فقط في حال بدء توزيع اللقاحات في مختلف أنحاء العالم.

وفيما يتعلق بالسفر إلى الخارج، سيبحث العديد من المغتربين عن قضاء عطلة هادئة أو السفر إلى الوطن لرؤية العائلة والأصدقاء.

أما على صعيد السفر إلى دول المنطقة، فقد كانت الأخبار مبشرة أيضاً، حيث أكد نحو ثلث المواطنين الألمان الذين شملهم الاستطلاع أنهم يعتزمون السفر إلى الخارج العام المقبل، وهو شيء إيجابي بطبيعة الحال، إذ تعد ألمانيا واحدة من أكبر الأسواق الأوروبية المصدّرة للسياح إلى دول مجلس التعاون الخليجي. في هذا الإطار، سجّل السياح الألمان 1.8 مليون ليلة فندقية عام 2018. كما أن 316 ألف سائح ألماني زاروا دبي وحدها بين شهري يناير ويونيو من العام الماضي 2019.

المراكز الخمسة الأولى

ضمن الاستطلاع ذاته، جاءت الدنمارك والنرويج وألمانيا ضمن المراكز الخمسة الأولى التي يعتزم مواطنوها السفر إلى الخارج، بنسب 36% و34% و31% على التوالي. كما أظهر الاستطلاع أيضاً، أن 5% فقط من اليابانيين ينوون القيام برحلات دولية عام 2021، مقابل 10% للصينيين و14% لمواطني الولايات المتحدة.

أما فيما يتعلق بالسفر الداخلي، فقد احتلت تايلاند المرتبة الأولى، حيث أكد 68% من السكان عزمهم على السفر داخل البلاد، جاءت خلفها إندونيسيا بنسبة 61%، مقابل 59% لأستراليا، و55% للصين، ومن ثم ماليزيا بواقع 54%، لتحتل هذه الدول مجتمعة المراكز الخمسة الأولى على صعيد السفر الداخلي.

في هذا الصدد، أبدى 14% فقط من سكان سنغافورة الذي شاركوا في الاستبيان، عزمهم السفر داخل البلاد عام 2021 وهي النسبة الأدنى، تلتها كندا بنسبة 27%، ثم الإمارات بنسبة 35% والسعودية بـ 37%، ومن خلفها ألمانيا بنسبة 40%.

وأضافت كورتيس قائلة: «لا شك أن الكثير من الرحلات الداخلية في آسيا سيكون مرتبطاً بشكلٍ وثيق باحتفالات رأس السنة الصينية الجديدة، والتي تصادف يوم 12 فبراير 2021».

سوق السفر العربي

في عامه الثامن والعشرين، سيقام معرض سوق السفر العربي تحت شعار «بزوغ فجر جديد لقطاع السفر والسياحة»، وذلك بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي. خلال الحدث، سيتم تسليط الضوء بشكل رئيسي على الوضع الراهن لقطاع السياحة والسفر، والأهم من ذلك كله، هو التطرق إلى ما يخبئه المستقبل لهذه الصناعة، بالإضافة إلى التركيز على أبرز الاتجاهات الناشئة، وكيفية الاستفادة من الابتكار في دفع عجلة نمو هذه الصناعة إلى الأمام.

يستقطب معرض سوق السفر العربي الآلاف من رواد ومتخصصي قطاع السياحة والسفر من أكثر من 150 دولة، ولهذا يتم تصنيفه حسب رأي الخبراء على أنه الحدث الأبرز في قطاع السياحة والسفر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تجدر الإشارة إلى أن معرض سوق السفر العربي سيلتزم بكل الإجراءات الاحترازية وإرشادات السلامة المعمول بها في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بهدف تقديم تجربة جديدة وسلسة وفق رؤية مبتكرة.

هذا وسيشكل سوق السفر العربي 2021 جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، وستكون هذه النسخة وللمرة الأولى نسخة هجينة، أي سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع، حيث تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة، وذلك من خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي أقيم للمرة الأولى في وقتٍ سابق من هذا العام، وأثبت نجاحه الكبير في جذب 12.000 زائر من 140 دولة على مدار ثلاثة أيام.

تكنولوجيا السفر

ومن أبرز الأحدث الأخرى التي ستقام خلال أسبوع السفر العربي، سوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة 2021، ومعرض ترافيل فورورد الذي يركز على تكنولوجيا السفر. بالإضافة إلى ذلك، سيواصل سوق السفر العربي شراكته مع أرايفال، حيث ستغطي هذه الشراكة من خلال سلسلة من الندوات الرقمية، الاتجاهات الحالية والمستقبلية لمنظمي الرحلات الجوية ومديري الوجهات السياحية.

وسيشهد المعرض إقامة منتديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية وهي المملكة العربية السعودية والهند والصين، بالإضافة إلى جلسة تسريع التواصل بين المؤثرين على المنصات الرقمية، فضلاً عن قمة الفنادق وبرنامج السياحة المسؤولة.

واختتمت كورتيس حديثها قائلة: «يعمل الفريق المسؤول عن تنظيم الحدث في مركز دبي التجاري العالمي جاهداً لضمان سير كل الأعمال والفعاليات ضمن هذا الحدث البارز بسلاسة وأمان، حيث نفّذ في هذا الإطار سلسلة من الإجراءات التي تشمل عمليات تنظيف مكثّفة، وتحسين دورة الهواء ونقاوته، وإنشاء محطات متعددة لتعقيم اليدين، وفحص درجات الحرارة للأشخاص المتواجدين في الحدث».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز