مختبر «إي في لاب» يطلق أول منصة مخصصة للمركبات الكهربائية في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إي في لاب» EV Lab، المنصة الأولى من نوعها لبيع المركبات الكهربائية متعددة العلامات التجارية إطلاق أعمالها بشكل رسمي في المنطقة اليوم. وترمي المنصة الجديدة بما تمنحه من تجربة غامرة إلى تمكين عشاق السيارات في الشرق الأوسط من خوض تجارب قيادة أكثر استدامة ومسؤولية في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع صناعة السيارات.

وقال كيفن شلهوب، المؤسس والرئيس التنفيذي في EV Lab: نحن على ثقة من أن الإمارات على أتم الاستعداد والجاهزية لتبني هذه التقنية الجديدة،مضيفا: يُعد تغير المناخ أحد أكثر القضايا التي تواجهنا إلحاحًا في عصرنا، لا سيما وأن وسائل النقل البري مسؤولة عن 24% من الانبعاثات على مستوى العالم؛ الأمر الذي يحتّم علينا الانتقال إلى أنظمة نقل تعتمد على الطاقة الكهربائية بالكامل.

ونظرًا لجهودها التي جعلتها في المرتبة الثانية من حيث عدد محطات شحن المركبات الكهربائية في العالم، فإنّ الإمارات الوجهة المثالية لتحفيز امتلاك السيارات الكهربائية والاستمتاع بمزاياها المتعددة.

هناك أسباب عدة تجعل من المركبات الكهربائية مستقبل التنقل في العالم، ومن هذه الأسباب تسارع المركبة وسهولة الشحن والنطاق الممتد والطاقة المتزايدة ناهيك عن اعتمادها على أحدث التقنيات وأكثرها تقدمًا«.

وتسعى منصة EV Lab إلى عقد شراكات مع أبرز شركات السيارات لتقديم مجموعة مختارة من أفضل منتجات السيارات الكهربائية المتاحة في السوق. كما تعتزم الشركة تقديم مجموعة متنوعة من المركبات الكهربائية مثل الدراجات النارية وألواح التزلج والسكوتر. كما تعتزم الشركة تقديم مجموعة متنوعة من المركبات الكهربائية مثل الدراجات النارية وألواح التزلج والسكوتر.

وقال لوكا روبينو، الرئيس التنفيذي للتسويق في EV Lab: نهدف إلى احتضان مجتمع شامل يضم عشاق السيارات الكهربائية من خلال تقديم تجربة عملاء متميزة عبر شبكة الإنترنت وخارجها. تتوفر العديد من المزايا على الموقع الإلكتروني والتي تهدف إلى تثقيف عملائنا وإرشادهم في رحلة اختيار المركبات الكهربائية.

وقد عملنا على إدراج أداة المساعدة في التخطيط التي تُتيح للمستخدمين حساب انسبة لوفورات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومعدل التسارع وتكلفة الملكية والرحلات ذهابًا وإيابًا إلى العمل والعثور على جميع محطات الشحن المتاحة وأوقات الشحن للسيارة المختارة.

علاوة على ذلك، يمكنك الاستعانة بمنصة EV Lab لتحديد موعد لاختبار قيادة لإحدى المركبات والوصول إلى مجموعة فريدة من المركبات الكهربائية القريبة من موقعك لتتمكّن من تجربة جميع المزايا التي تقدمها المركبات الكهربائية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز