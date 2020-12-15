ديزني تطلق في الإمارات مفهوم «متجر داخل متجر» بشراكة مجموعة «الشايع»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة الشايع - شركة إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية - بالتعاون مع شركة والت ديزني الشرق الأوسط، عن خطة لمدة خمس سنوات سيتم تنفيذها في أسواق متعدّدة وأولها الإمارات، وستشهد افتتاح أول متجر ديزني بمفهوم «متجر داخل متجر» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تمنح الاتفاقية الجديدة مجموعة الشايع حقوقاً حصرية في منطقة الشرق الأوسط لافتتاح مواقع لمتجر ديزني بمفهوم «متجر داخل متجر».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع، جون هادن: «يسعدنا الترحيب بشركة ديزني، إحدى أشهر العلامات التجارية في العالم، كعلامة تجارية شريكة لمجموعة الشايع. نتطلّع إلى إقامة علاقة قوية ووثيقة مع الشركة بينما نقدّم تجربة ديزني المحبوبة لزبائننا».

من جانبه قال دان دوسا، نائب الرئيس والمدير العام لقطاع منتجات المستهلكين في جنوب شرق آسيا والهند والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة ديزني: «لا شك في أن مواقع متجر ديزني بمفهوم «متجر داخل متجر» بقيادة مجموعة الشايع تضع الشرق الأوسط على الخريطة العالمية لمتجر ديزني ونحن حريصون على نجاح تنفيذ هذا المفهوم».

واختتم دوسا حديثه بالتأكيد على أن ديزني «تتطلّع دائماً إلى اكتشاف طرق جديدة لاستمتاع جماهيرها ومستهلكي منتجاتها بحكاياتهم وشخصياتهم المفضّلة، وسيُتاح لها من خلال اتفاقية التعاون الجديدة تقديم تجربة مذهلة في المتاجر للأطفال والعائلات على مستوى الشرق الأوسط، ما سيسمح بنقلهم إلى عالم ديزني المبهر».

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