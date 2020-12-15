ويندام تطلق الفندق الأول من علامة سوبر 8 في الإمارات وتفتتح «ويندام دبي ديرة»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فنادق ومنتجعات ويندام، إحدى أكبر شركات الامتياز للفنادق على مستوى العالم مع باقة تضم أكثر من 9000 فندق في حوالي 90 دولة، أمس، عن مواصلة توسيع نطاق مجموعتها في دبي عبر افتتاح فندق ويندام دبي ديرة الفاخر والمؤلف من 290 غرفة وفندق سوبر 8 من ويندام دبي ديرة المؤلف من 94 غرفة ويشكّل أول فنادق العلامة الرائدة في الإمارات.

يقع الفندقان الجديدان في المنطقة التاريخية ديرة، حيث سيكونان أوّل الفنادق التي سيتم افتتاحها في مشروع إثراء ديرة المرتقب، في إطار الجهود الاستراتيجية التي تبذلها العلامة لتلبية احتياجات المسافرين المتزايدة لأماكن إقامة بأسعار مختلفة في المنطقة.

ويعتبر مشروع إثراء ديرة أحد المشاريع متعددة النشاطات لشركة إثراء دبي المملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، حيث يمتد على طول الواجهة البحرية المطلّة على خور دبي في الجهة الجنوبية من منطقة ديرة. ومن المتوقع للمشروع أن يصبح من أكبر الواجهات المائية والاستثمارات التطويرية في العالم، ويهدف إلى توسيع النسيج الحضري لمجتمع ديرة القائم نحو الواجهة المائية.

ويندام ديرة

يضم فندق ويندام دبي ديرة ستة أنواع فريدة من الغرف تتسم كل منها بلمسات تصميم أنيقة مستوحاة من البحر، فيما صممت كافة الغرف، والبالغ عددها 290 غرفة، بحيث تناسب المسافر العصري. تمتاز الغرف الفسيحة بأجواء من الفخامة الممتزجة بالراحة التامة.

ويقدم ويندام دبي ديرة عدداً من خيارات المطاعم التي تشمل مطعم «ذا سبايسري»، والذي يقدم الأطباق العالمية المستوحاة من دول طريق الحرير، بالإضافة إلى صالة «بافيليون سبورت لاونج» التي تعدّ المكان المثالي لمتابعة مباريات الكريكيت وكرة القدم وغيرها من الفعاليات الرياضية، والمقهى الموجود في ردهة الفندق. وإلى جانب تلك الخيارات الرائعة، يستعد الفندق لافتتاح مطعم متخصص عام 2022 ليقدم الأطباق اللاتينية الشهية على شرفة مفتوحة مطلة على الساحة الجميلة المخصصة للمشاة.

مرافق متنوعة

ويمثل فندق ويندام دبي ديرة رؤية متجددة للراحة والبساطة، ويوفر للضيوف مجموعة واسعة من المرافق المتنوعة التي تتضمن صالة رياضية تحتوي على كافة التجهيزات المتطورة مع إطلالة خلابة على البحر، ونادياً صحياً (سبا) مجهزاً بغرف البخار والساونا ومسبحاً ومقهى بإطلالة على أسقف منطقة ديرة الجميلة. كما يضم الفندق ثماني قاعات للاجتماعات والمناسبات مصممة لاستضافة فعاليات الأعمال والمناسبات الاجتماعية، ومنها صالة للاحتفالات وحفلات الزفاف.

الاختيار الأمثل

يعدّ فندق سوبر 8 من ويندام دبي ديرة الاختيار الأمثل للمسافرين المهتمين بالرحلات الاقتصادية دون التنازل عن أناقة الغرف والإقامة المريحة. يمكن للضيوف الاختيار من بين 3 أنواع من الغرف البالغ عددها 94 غرفة، والتي تتميز بتصاميم عصرية مع لمسات مستوحاة من التقاليد العربية. تستقبل الضيوف ردهة ذات تصميم مبهر تضم مجلساً بطابع عربي يبرز المكانة التاريخية لموقع الفندق ويعزز جمالية المكان. وبوسع ضيوف سوبر 8 من ويندام دبي ديرة الاستمتاع بالأطباق العالمية في مطعم «قهوة»، حيث تلتقي اللمسات العصرية بالأجواء العربية الأصيلة.

ضيافة مميزة

وقال تييري بيروه، المدير العام لفندقي ويندام دبي ديرة وسوبر 8 من ويندام دبي ديرة: «يسرنا أن نضيف فنادق جديدة إلى مجموعتنا، ونفخر بالتوسع في عالم الضيافة المتميز في دبي ضمن هذا المشروع الاستثنائي».

وأضاف: «تم تصميم كل جانب من فندقي ويندام دبي ديرة وسوبر 8 من ويندام دبي ديرة بحيث يكون التركيز الأساسي على راحة الضيوف. توفر فنادق ويندام تجربة فائقة من الراحة والرفاهية لضيوفها فيما يقدم سوبر 8 من ويندام تجربة ممتعة بسعر مناسب».

المعايير الصحية

«نتطلع للترحيب بضيوفنا والحرص على أن يحظى كل منهم بتجربة فريدة وذكريات لا تنسى. كما أن فريق العمل في الفندقين مستعد لتطبيق كافة بروتوكولات السلامة وجاهز لتلبية احتياجات كافة الضيوف بابتسامتهم الودودة وتأهبهم الدائم للمساعدة، فضلاً عن تزويدهم بكل ما يلزم للحفاظ على أعلى المعايير الصحية في كافة فنادقنا».

ويقع الفندقان الجديدان على طول مجموعة من القنوات وأرخبيل صناعي بامتداد ساحل الخليج العربي، ويتميزان بأجواء من الأناقة العصرية التي تنسجم مع عراقة التراث وحيوية التقاليد التي تنبض بها مناطق ديرة الشهيرة مثل سوق الذهب وسوق التوابل الشعبي ومتحف الشندغة وقرية التراث وخور دبي.

وبفضل الموقع المميز على مقربة من توسعة سوق الذهب في قلب منطقة التجارة العريقة والحيوية في دبي، يمكن الوصول إلى كلا الفندقين خلال 15 دقيقة من مطار دبي الدولي و20 دقيقة من مول دبي – أكبر مركز تسوق في العالم. كما يتواجد الفندقان في قلب مركز المواصلات في ديرة وبين محطتين رئيسيتين لمترو دبي وتحيط بهما مجموعة من خطوط الحافلات ومحطة التاكسي المائي في سوق الذهب القديم بدبي.

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