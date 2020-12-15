"العربية للطيران" تشغّل رحلات مباشرة بين الشارقة وإسطنبول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت "العربية للطيران"، عن قيامها بتشغيل رحلات مباشرة من الشارقة إلى إسطنبول التركية ابتداءً من 20 ديسمبر 2020.

وقالت الناقلة في إفادة، إن حجز الرحلة يشمل تغطية عالمية مجانية ضد فيروس "كوفيد-19"، وتعديل وإلغاء مجاني قبل 4 ساعات من موعد الإقلاع.

وأضافت أنه يمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للناقلة أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكيل السفر المعتمد.

ويتوجب على المسافرين الامتثال لشروط ومتطلبات بلد المغادرة والوجهة.

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