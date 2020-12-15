«إليمنت» تتوسّع إقليمياً بفندقها الجديد في «الجداف» قرب خور دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فنادق إليمنت، التابعة لماريوت الدولية، أمس، عن افتتاح فندق إليمنت الجداف، الواقع في واحدة من المناطق المميزة في دبي، ليقدم مفهوماً صديقاً للبيئة للضيوف الساعين إلى الحفاظ على نمط حياة متوازن أثناء السفر.

ويتميز الفندق بتصميم جميل ومشرق مستوحى من الطبيعة، ومفروشات عملية بألوان طبيعية فاتحة مع لمسات من المساحات الخضراء. تبعث أجواء الفندق المريحة جنباً إلى جنب مع تصميمه المريح للعين وزواياه الهادئة والمساحات المشمسة ووسائل الراحة الصديقة للحيوانات الأليفة، شعوراً بالراحة والسكينة وكأنك داخل منزلك.

الإقامة الممتدة

وقال جيدو دي وايلد، الرئيس التنفيذي للعمليات في ماريوت الدولية لمنطقة الشرق الأوسط، إن إليمنت تعتبر من العلامات الفندقية الصديقة للبيئة والرائدة في توفير تجربة الإقامة الممتدة للضيوف، موضحاً أن إليمنت الجداف هو الفندق الثاني لهذه العلامة الفندقية في دولة الإمارات، لذا، فإننا نشعر بالسعادة لتمكننا من تعزيز مكانة وروح إليمنت والنهج الجديد متسارع النمو لقطاع الإقامة الممتدة في الدولة.

خيار مثالي

ويضم الفندق 269 غرفة تشمل استوديوهات وشقق مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم صممت جميعها بعناية فائقة، ما يجعله خياراً مثالياً للمسافرين من رجال الأعمال والسياح والضيوف الراغبين بالإقامة لفترات طويلة على حد سواء. تتميز كل شقة فسيحة في الفندق بسرير من علامة هفنيلي المعروفة، وحمام بتصميم مستوحى من السبا، وخزائن كبيرة الحجم، ومطبخ مجهز بالكامل.

ويمكن للضيوف الذين يختارون الإقامة في الشقة المكونة من غرفة نوم واحدة الاستمتاع بغرفة المعيشة المنفصلة عن غرفة النوم في الشقة الفسيحة التي تتسع لما يصل إلى 4 ضيوف.

وإلى جانب سرير علامة هفنيلي المميزة والأريكة التي تتحول إلى سرير والحمام بتصميمه الهادئ، تضم الشقة مطبخاً عصرياً مجهزاً بالكامل ومنطقة أكبر للأعمال. وتحتوي الأجنحة المكونة من غرفتي نوم على مطبخ صغير واسع وحمامين بتصميم عصري ومناطق واسعة للمعيشة وتناول الطعام، ما يجعلها مثالية للاسترخاء أو الاستمتاع بوجبة مطبوخة في المنزل أو استقبال الضيوف. ويمكن للشقق المكونة من غرفتي نوم استيعاب ما يصل إلى ستة ضيوف، وتتميز بمطبخ واسع وحمامين ومنطقة فسيحة لغرفة المعيشة وتناول الطعام.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بوجبة إفطار رايز صحية ومجانية مع تشكيلة رائعة من وجبات الفطور الأساسية، بينما يقدم مطعم «كافيه 26» وجبات الغداء والعشاء على مدار اليوم. ومع الأخذ بعين الاعتبار صحة ورفاهية ضيوفه، لا يقدم فندق إليمنت الجداف المشروبات الكحولية بل تشكيلة واسعة من العصائر والمرطبات والقهوة والشاي.

ويضم الفندق كذلك مركزاً للأعمال مكون من 3 غرف اجتماعات صغيرة، ومقابل تكلفة إضافية تشمل الخدمة القهوة والشاي والغداء. كما يضم مركزاً للياقة البدنية مجهزاً بأحدث المعدات ومتاحاً للضيوف على مدار 24 ساعة في اليوم.

إطلالات رائعة

ومن أعلى سطح الفندق، يمكن للضيوف الاستمتاع بإطلالات رائعة على أفق دبي الشهير، وواجهة الجداف المائية الممتدة وخور دبي، أثناء الاسترخاء في حوض السباحة البانورامي ذي المياه العذبة أو على التراس.

ويقع الفندق في منطقة الجداف المحاذية لخور دبي، بالقرب من مركز دبي المالي العالمي، وديرة، ومطار دبي الدولي، كما أنه على مقربة من بعض أشهر المواقع في دبي بما في ذلك دبي مول، وبرواز دبي، ومتحف المستقبل. وتعد المنطقة، التي اشتهرت تاريخياً بأحواض بناء السفن الشراعية، جزءاً من قرية الثقافة، موطن المتنزهات المطلة على الواجهة البحرية والميناء والمعارض والمراكز الثقافية وأماكن التسوق. وبالنسبة للضيوف الراغبين بالذهاب إلى المراكز الرئيسية في دبي، يقدم الفندق خدمات نقل مجانية إلى دبي مول، فستيفال سيتي، شاطئ لا مير بيتش، ومحطة مترو الجداف.

خدمات مرنة

وقال ريتشارد بليكلي، مدير عام فندق إليمنت الجداف: «أنا فخور للغاية بالترحيب بأول ضيوف إليمنت الجداف. لقد شهدنا في السنوات الأخيرة تزايد الاهتمام بالشقق الفندقية المخدومة بالكامل من قبل الضيوف الراغبين بالإقامة لفترات أطول، والعائلات التي تبحث عن منتج فندقي يقدم خدمات مرنة، وكذلك المسافرين لأغراض الأعمال. واليوم نتطلع أنا وجميع أفراد فريق العمل إلى تقديم تجربة إليمنت المميزة للضيوف».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز