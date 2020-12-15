إطلاق تطبيق «تواصل» الإماراتي للمكالمات والمراسلات الآمنة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن مؤخراً إطلاق الإصدار التجريبي لتطبيق «تواصل» في أبوظبي، وهو تطبيق آمن للمراسلات ومتعدد الأغراض ويُعنى بمختلف الأنشطة الحياتية الرقمية.

ويقدم تطبيق «تواصل» مكالمات فيديو ومكالمات صوتية مجانية، إضافة إلى المراسلات النصية، المؤتمرات المرئية، والروبوتات التفاعلية والخدمات الحياتية للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، إضافة إلى مجموعة كاملة من المزايا المناسبة للجميع، مثل دفع الفواتير وحجوزات المطاعم، وصولاً إلى التعليم عن بعد والخدمات المهنية.

وتتاح للمستهلكين أيضاً فرصة الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك البث المباشر للأخبار والرياضة والترفيه، فضلاً عن الشراكات مع تجار التجزئة المحليين والسوق العالمية، وحتى خدمة الكونسييرج، مما يتيح للمستخدمين تقديم مهاراتهم لبقية المشاركين عبر المنصة، وبالتالي توليد دخل مهم، وسيوفر التطبيق قريباً خدمات طبية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

أما رجال الأعمال الذين يستخدمون تطبيق «تواصل» فلديهم ميزة مخصصة للمكالمات المرئية الجماعية، تشمل كل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع إمكانية وصول عدد المشاركين إلى 25 مشاركاً.

من جهة أخرى، سوف يتمكن المستهلكون من الاعتماد على تطبيق تواصل للتفاعل مع الهيئات الحكومية والجهات الرسمية، وسوف يكون التطبيق بمثابة منصة لتحسين أسلوب الحياة وكسب لقمة العيش بالنسبة إلى الكثيرين في المنطقة، لاسيما بعد التحولات الاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا وتأثيرها على الاقتصاد والعائلات والمداخيل، يذكر أن تطبيق تواصل صنع في الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع فرق ومواهب محلية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز