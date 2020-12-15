«إتش إم دي» تؤكد إطلاق هواتف 5G بأسعار تنافسية في الإمارات 2021

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أكّد سانميت كوتشار، نائب رئيس «إتش إم دي» HMD العالمية في الشرق الأوسط والمصنّعة لهواتف نوكيا أن الشركة التي تعتبر صاحبة الحصة الأكبر في سوق الهواتف الأساسية في الإمارات تلتزم بإطلاق عدد من هواتف الجيل الخامس في الإمارات العام المقبل، مشيراً إلى أن الشركة تعمل مع الجهات المنظمة في الدولة حالياً لترخيص هواتف الجيل الخامس الجديدة التي قال إنها ستأتي بخيارات وفئات سعرية مختلفة لتسمح لشريحة أكبر من المستخدمين الاستفادة من المزايا التي توفرها هذه التقنية.

وأضاف كوتشار على هامش إطلاق هاتف نوكيا 5.4 «Nokia 5.4» الذكي الجديد أن هاتف نوكيا 8.3 5G الذي أطلقته الشركة في الإمارات أكتوبر الماضي يحقق مبيعات قوية في سوق الدولة، لافتاً إلى أن الهاتف يغطي أكبر عدد من نطاقات الراديو لكل من شبكات الجيل الخامس المستقلة وغير المستقلة من بيع جميع هواتف أندرويد الحالية في العالم وهو ما يمنح المستخدمين فرصة الاستفادة من السرعة الفائقة في نقل البيانات التي توفرها الجيل الخامس في عدد أكبر من دول العالم.

ولفت كوتشار إلى أن الشركة ستخصص جزءاً رئيسياً من الاستثمارات التي جمعتها في أغسطس الماضي بقيمة 230 مليون دولار إلى الاستثمار في تحسين ميزات هواتف الجيل الخامس التي تنوي إطلاقها الشركة العام المقبل وذلك تماشياً مع الانتشار الأوسع لنطاق تغطية الجيل الخامس في العالم.

وأضاف: «لقد دفعتنا جائحة كوفيد 19 إلى تبني طرق جديدة للعمل والتعلم والاستمتاع بألعاب جديدة. في هذا الشأن، نحن مسرورون لإطلاق هاتف نوكيا 5.4 الجديد الذي يمكّن المستخدمين من التنقل عبر هذا الواقع الجديد بفضل ميزاته وتقنياته غير المسبوقة.

ويعكس إطلاقنا لهذا الهاتف الذكي الجديد التزامنا تجاه تقديم تكنولوجيا هادفة للجميع عبر نقاط أسعار مختلفة. ويتيح هاتف نوكيا 5.4 للمستخدمين البقاء على اتصال والتقاط أفضل لحظاتهم والبقاء آمنين من خلال منح المستخدمين أداءً قوياً ومحسناً بشكل عام».

وتم تزويد نوكيا 5.4 بكاميرا رباعية سريعة التجاوب بقوة 48 ميجابكسل فيما يوفر الهاتف ميزة تصوير مقاطع الفيديو بطريقة احترافية بفضل ميزة تصنيف الألوان الاحترافي الذي يضفي الحس السينمائي على أفلام المنزل والعمل. ويضم الهاتف بطارية بقوة 4000 ميلي أمبير تكفي ليومين وتحديثات أمنية عبر 3 سنوات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز