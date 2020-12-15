«مجموعة المسعود» تدشن مركز «أوتوسنترال» لخدمات صيانة السيارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

في ظل النجاح الذي يحققه مركزا «أوتوسنترال» المتكاملين لخدمة جميع السيارات متعددة العلامات التجارية والتابعين لمجموعة المسعود في إمارة أبوظبي، وانطلاقاً من مساعيها التوسعية في المناطق الشمالية، دشنت المجموعة مركز «أوتوسنترال» الجديد في دبي.

يتمتع مركز خدمات صيانة السيارات بموقعه الاستراتيجي في منطقة الراشدية، ويهدف إلى توفير خدمات الصيانة عالية الجودة وبأسعار تنافسية وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً.

ويوفّر المركز الجديد مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك الخدمة السريعة التي تشمل أعمال الصيانة الدورية وخدمة تركيب الإطارات؛ تبديل البطاريات؛ التصليح الميكانيكي للفرامل والفواصل وإصلاح المحركات وكهرباء السيارات وإصلاح التبريد الهوائي (التكييف) وفحص وتشخيص الأعطال، إلى جانب خدمة إصلاح حوادث السيارات والطلاء، حيث إن المركز معتمد من قبل شركات التأمين في الدولة، بالإضافة إلى توفير خدمات ذات القيمة المضافة كتظليل النوافذ والسيراميك.

وتماشياً مع تقديم أعلى معايير الجودة المعتمدة في الفرعين السابقين للمركز في أبوظبي، يقدم «أوتوسنترال» دبي تجربة استثنائية لعملائه، من خلال مرافقه الحديثة، والتي تشمل صالة انتظار مجهزة للعملاء.

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لقسم السيارات في مجموعة المسعود: تجسد فروع «أوتوسنترال» دليلاً واضحاً على التزام مجموعة المسعود وتفانيها بتقديم أعلى معايير خدمة العملاء وتوفير خدمات ما بعد البيع ذات موثوقية واحترافية عالية.

وجاء افتتاح فرع «أوتوسنترال» الجديد في دبي استجابة للأصداء الإيجابية التي تلقيناها على الفروع الأولى للمركز، بما يتماشى مع خطتنا المتمثلة في توسيع نطاق خدماتنا لتشمل كافة مناطق وإمارات الدولة، حيث نسعى في المسعود إلى توفير خدمات ما بعد البيع وتقديم حلول صيانة شاملة للسيارات، إلى شريحة أكبر من العملاء في الإمارات الشمالية.

يذكر أن افتتاح مركز «أوتوسنترال» في دبي يأتي تماشياً مع الخطط التوسعية لمجموعة المسعود ومساعيها لتعزيز تواجدها الجغرافي في جميع أنحاء الدولة من خلال مراكز خدمة جميع السيارات متعددة العلامات التجارية، حيث تدار جميع المراكز بواسطة نخبة من الفنيين المؤهلين والخبراء في تقديم خدمات الإصلاحات الميكانيكية الدورية، وإصلاحات طلاء هياكل السيارات.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة المسعود تضم عدداً من الشركات العائلية الرائدة، والتي تعمل في دولة الإمارات، وتعتبر المجموعة من أبرز رواد قطاع السيارات في إمارة أبوظبي، وهي الموزع المعتمد لأبرز العلامات التجارية العالمية مثل نيسان، وإنفينيتي، ورينو وبريجستون في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، كما أنها الموزع الحصري للدراجات النارية دوكاتي في كافة أنحاء الإمارات.

وتتميز المسعود بمسيرة ناجحة وإنجازات ريادية في هذا المجال، وذلك نظراً لقدراتها الفائقة وحلولها الذكية وتكنولوجياتها المتطورة والمعتمدة في خدمات البيع وما بعد البيع.

وتشرف مجموعة المسعود على شبكة عالمية من أهم مراكز الخدمات المجهزة بالكامل، ومختلف موزعي قطع الغيار، كما أنها تدير مجموعة كبيرة من مراكز خدمات الصيانة والعناية بالسيارات تتضمن شبكة مراكز الخدمة «فيرست ستوب»، وعدد من مرافق الصيانة التابعة لأدنوك، بالإضافة إلى مراكز خدمة أوتوسيرف، كما تمتلك الشركة أكبر مركز خدمة لسيارات نيسان في العالم.

وتواصل المسعود التزامها بتطوير فريق العمل وتعزيز مهاراتهم من خلال التدريب المستمر، إضافة إلى الاستثمار المستدام في صالات العرض المبتكرة ومراكز الخدمات المتطورة، بما يضمن تميز المجموعة الدائم في تقديم أرقى الخدمات التي تعزز رضا المتعاملين.

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