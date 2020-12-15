فرصة للفوز بسيارة خارقة من دبليو موتورز ضمن سحوبات مهرجان دبي للتسوّق

المصدر: دبي - البيان

اختارت شركة «دبليو موتورز W Motors» للسيارات ومقرها دولة الإمارات مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لها شريكاً لمهرجان دبي للتسوق المقبل 2021.

وسيشهد التعاون قيام شركة «دبليو موتورز» بتقديم سيارة Fenyr SuperSport لفائز واحد محظوظ كجزء من سحوبات مهرجان دبي للتسوق 2021 للسيارة الرياضية، ممّا يجعلها الجائزة الأكثر قيمة على الإطلاق في تاريخ المهرجان.

وكعلامة تجارية محلية، تأسست «دبليو موتورز» في عام 2012 بجهود رالف دباس، ومنذ ذلك الحين وهي تتطور نحو الأفضل.

حيث أنتجت الشركة سيارتين خارقتين، Fenyr SuperSport وLykan HyperSport - وبفضلها تمكّنت الشركة من تصدّر النجومية العالمية مع ظهورها بدور سيارة البطولة في Fast & Furious 7، وأطلقت سيارة Muse ذاتية القيادة بالكامل، كما وطوّرت السيارة الأمنية الأكثر تقدماً في العالم Ghiath Beast Patrol لشرطة دبي.

وقامت شركة W Motors أخيراً بوضع حجر الأساس لمنشأة السيارات، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، والواقعة في واحة دبي للسيليكون.

وقال رالف دباس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «دبليو موتورز»: «إنها لحظة فخر لنا أن نحظى بتقدير من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وأن يقع الاختيار على سيارتنا الرياضية Fenyr SuperSport لتكون السيارة الفائزة لسحب السيارات الخارقة خلال مهرجان دبي للتسوق.

من خلال مقرنا الرئيسي في دبي، مع التخطيط لنقل كل الإنتاج قريباً إلى هنا، يسعدنا أن ندعم وضع دبي على الساحة العالمية للسيارات والاعتراف بجهودنا».

من جهته، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يسعدنا أن نمنح سيارة Fenyr SuperSport لأحد الفائزين من سعداء الحظ من خلال سحب السيارة الخارقة في مهرجان دبي للتسوق، حيث تعد واحدة من أكثر السيارات شهرة وابتكاراً وتميزاً على مستوى العالم، والتي تعكس أهداف وطموحات وروح مهرجان دبي للتسوق.

ونحن فخورون للغاية بمساهمة علامة تجارية تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها مثل دبليو موتورز في النجاح المتواصل لفعالية التسوق والترفيه الرائدة في دبي، والمساعدة على تعزيز مكانة دبي وجهة مميزة للزوار من مختلف أنحاء المنطقة والعالم».

يبدأ السحب على السيارة الخارقة خلال مهرجان دبي للتسوق هذا العام في 15 ديسمبر 2020 ويستمر حتى الإعلان عن الفائز سعيد الحظ في 30 مارس 2021. وستُباع 3500 تذكرة عبر الإنترنت على www.idealz.com و www.mydsf.ae بسعر 1500 درهم إماراتي لتذكرة السحب؛ ويحق لمن يشترون تذكرة الحصول على نموذج مصغر لسيارة Fenyr SuperSport.

ستشهد الحملة عرض سيارة Fenyr SuperSport ضمن صندوق زجاجي ضخم، تتنقل حول أشهر معالم إمارة دبي.

تجدر الإشارة أنه يتم إنتاج سيارة Fenyr SuperSport، وهي أحدث طراز من شركة W Motors، بإصدار محدود يبلغ 100 سيارة فقط و10 إصدارات إطلاق إضافية. جسمها الخارجي مصنوع من ألياف الكربون مع الاستخدام المكثف لمركب الجرافين، ويتميز بنظام فتح عكسي للباب ونظام ديناميكي نشط.

تم تطوير محرك RUF المصمم خصيصاً - وهو محرك توربو مزدوج مسطح 6 أسطوانات، موضوع في وسط مؤخرة السيارة، سعة 3.8 لترات قادر على توفير قدرة 800 حصان، ممّا يجعل من الممكن الوصول إلى 100 كم/ساعة من الصفر خلال 2.8 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تبلغ 400 كم/ساعة. تبدأ الأسعار من 1.6 مليون دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز